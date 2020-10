Noticias

Poder Ejecutivo sancionará incumplimiento de protocolos sanitarios, afirmó Lacalle Pou

Publicado: 12.10.2020 13:01h.

“Hay gente que no termina de entender”, dijo el presidente Lacalle Pou en Sarandí Grande, acerca de la realización de una megafiesta no autorizada en Maldonado, dado que no se cumplieron los protocolos sanitarios previstos por la pandemia de COVID-19. El mandatario recordó que sobran los ejemplos en el mundo de cuáles son las consecuencias de esas actitudes y anunció que el Gobierno tiene potestades para aplicar sanciones.