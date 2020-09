Gobierno analiza habilitar presencia de público en canchas de fútbol

La recorrida por la muestra agroindustrial tuvo lugar este miércoles 16 y comenzó con una reunión entre el mandatario, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, y los representantes de la Asociación Rural del Uruguay (ARU). Posteriormente, Lacalle Pou visitó los distintos stands.



En una rueda de prensa, el presidente informó que conversó con el director de la Secretaría Nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, a fin de evaluar la vuelta del público a las canchas. Dijo que dialogará al respecto con el Ministerio de Salud Pública y el GACH. “Es lógico, es un espectáculo al aire libre, que con una capacidad muy reducida y distanciamiento pueda volver la gente a las canchas”, expresó.