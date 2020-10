ASSE incorporará equipamiento y personal en hospitales de Artigas y Paso de los Toros

Noticias

Publicado: 07.10.2020 12:17h.

En su visita a Artigas y Tacuarembó, el titular de ASSE, Leonardo Cipriani, anunció la incorporación de un tomógrafo en el hospital de Artigas y la instalación de una casa de desarrollo de la niñez. En Paso de los Toros, adelantó que se mejorará el block quirúrgico del hospital local y se incrementará los recursos humanos. Recordó que la salud mental es clave en esta gestión y que se trabajará para otorgarle más presupuesto.

Pie de foto: Recorrida de Leonardo Cipriani por Paso de los Toros, Tacuarembó

Artigas es el departamento con mayor porcentaje de afiliados de ASSE, ya que le brinda cobertura al 77% de su población, explicó Cipriani, en su recorrida por el norte del país. Visitó el hospital local y varias policlínicas de la zona. Asimismo, mantuvo reuniones con quienes atienden directamente a las personas con COVID-19 y, al respecto, dijo: “Los casos, en general, son imprudencias de la gente, cuando no respeta la cuarentena. Esto no terminó, es altamente contagioso, y no hay que bajar los brazos”.

En otro orden, resaltó el rol de la salud mental en esta administración. Dijo que el presupuesto para el área es de 375 millones de pesos y que se buscará aumentar el número de horas semanales de los psiquiatras —316 profesionales—, de 3.800 a 7.000.

Con respecto a Paso de los Toros, Cipriani recordó que la construcción de la planta de UPM 2 conlleva la necesidad de las mejoras anunciadas para el hospital local, con cuyo equipo de dirección estuvo reunido en la jornada del martes 6.

Reafirmó los aspectos centrales en los que trabajará el organismo durante este período, vinculados con el fortalecimiento de la salud mental, el primer nivel de atención, el Plan Nacional de Salud Bucal, las casas de desarrollo de la niñez y la mejora salarial al sector no médico más sumergido.

En el caso de la salud mental, sostuvo que ASSE financia las unidades docentes asistenciales (UDA) de la Facultad de Medicina y que se potenciará la de Psiquiatría. Afirmó también, que lo mismo sucederá con la de Medicina Familiar y Comunitaria. El objetivo es estimular la formación de nuevos profesionales en territorio, como política de Estado pensada a mediano y largo plazo, explicó el presidente del Directorio.