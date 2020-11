Gobierno vuelve a duplicar monto de tarjeta Uruguay Social y de asignación familiar Plan de Equidad

Noticias

Publicado: 04.11.2020 15:31h.

"Seguimos muy atentos a la situación social y al impacto de la emergencia sanitaria en los más vulnerables”, afirmó el ministro Bartol tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou y el equipo económico. Anticipó que se dispuso de una “cuarta duplicación” del monto de la tarjeta Uruguay Social, de la asignacion familiar Plan de Equidad y de otras medidas enfocadas en las personas en situación de vulnerabilidad.

Pie de foto: Ministro Pablo Bartol

El presidente Lacalle Pou se reunió este miércoles 4 con los titulares de los ministerios de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y de Desarrollo Social, Pablo Bartol, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, en la residencia presidencial de Suárez.



El impacto económico de la pandemia de coronavirus COVID-19 en la generación de recursos de las personas que se encuentran en el sector informal y la revisión de los instrumentos de apoyo fueron el eje del encuentro, informó Bartol.



El funcionario adelantó que se continuará apoyando a ese sector de la población, para el que se concretará una "cuarta duplicación" del monto de la tarjeta Uruguay Social y de la asignación familiar Plan de Equidad, en mitades, las segundas semanas de noviembre y diciembre. Además, continuará la transferencia de canastas de alimentos en ambos meses; acción por la que las unidades entregadas ya superan 1,1 millones.



Bartol señaló que el presidente Lacalle Pou le solicitó que la cartera a su cargo realice un relevamiento de ollas populares, para contribuir con el apoyo de los sectores más vulnerables de la sociedad.



"Seguimos muy atentos a la situación social y al impacto de la emergencia sanitaria en las personas más vulnerables que no tienen la protección de los trabajadores formales, para ver cómo podemos continuar sosteniéndolas", expresó.



"Lo que más quiere el Gobierno es estar cerca de las personas que sufren esta circunstancia externa, que hace que no accedan a un empleo formal", agregó.



Los beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social son 87.000 y los de la asignación familiar Plan de Equidad, 192.000. Si se consideran sus núcleos familiares, el universo abarca a 800.000 beneficiados por estas políticas especiales. Las personas que están anotadas para recibir canastas son 310.000 mayores de 18 años, quienes se encuentran en el sector informal y no acceden a prestaciones.



El representante del Ministerio de Desarrollo Social recordó que finalizó el censo en el interior y que ya había culminado en Montevideo, con el objetivo de conocer más sobre la situación de personas en situación de calle. Indicó que la semana anterior se realizó un sondeo "más exhaustivo" para conocer aspectos de las personas que viven en los refugios del ministerio.

La información obtenida servirá de insumo para mejorar el modelo de atención. Manifestó que el 30% de las personas que acuden a refugios del ministerio son atendidas bajo una modalidad diferente, debido a que en el período anterior accedían en horario nocturno y ahora acuden las 24 horas, principalmente aquellos adultos que padecen enfermedades. También se incorporaron las viviendas asistidas, régimen que aloja a 60 personas.