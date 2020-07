Fin de semana del 8 y 9 de agosto vuelve a disputarse el fútbol profesional

Noticias

Publicado: 30.07.2020 11:45h.

El secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, anunció que el segundo fin de semana de agosto vuelve la disputa de partidos de fútbol de las divisionales A y B, pero sin público. Anunció que el lunes 3 se reunirá con el ministro Jorge Larrañaga, los presidentes de Nacional y Peñarol y el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para ajustar los detalles del partido Nacional-Peñarol, del domingo 9 de agosto.

Pie de foto: Estadio Centenario

Bauzá indicó que la siguiente fase del reinicio de la práctica profesional de fútbol comienza con la rehabilitación de los vestuarios y que se realizarán análisis aleatorios para monitorear la circulación de COVID-19. Agregó que una siguiente apertura estará marcada por la reanudación del fútbol femenino.

También adelantó que ya comenzaron su actividad algunas ligas de fútbol amateur y que la última gran etapa por retomar corresponde a deportes de contacto bajo techo. Explicó que para eso ya fueron presentados los protocolos de básquetbol, handball y vóleibol.

Anunció que, en cuanto al básquetbol, la idea es comenzar el torneo Metropolitano y que se jugará en su totalidad en el estadio del centro de entrenamiento de la federación uruguaya de ese deporte para minimizar los riesgos. Explicó que los jugadores permanecerán aislados. “Así vamos avanzando en las etapas y protocolos”, dijo.

El Campeonato Uruguayo de Fútbol se reinicia con el encuentro clásico

En referencia al partido clásico fijado para el domingo 9 de agosto, Bauzá indicó que la Secretaría Nacional del Deporte trabaja junto con el Ministerio del Interior por la seguridad y enfatizó que se debe evitar aglomeraciones para prevenir eventuales contagios de COVID-19.

Informó que la secretaría que lidera y el Ministerio del Interior trabajan en una campaña que se difundirá por redes sociales y canales de televisión con el objetivo de estimular a las personas a que disfruten el partido desde sus hogares.

Además, afirmó: “Aunque no hay público, sabemos que es la fiesta más importante del deporte”. Por ello, exhortó a la población a que no concurra a bares a ver el partido, no se acerque a saludar a los jugadores durante el trayecto de las concentraciones al estadio ni se aglomere en las inmediaciones del escenario deportivo. También instó a que no se instalen pantallas gigantes para difundir este encuentro.

En relación a la seguridad, explicó que desde el Ministerio del Interior se trabaja, no solo en Montevideo, sino en varios puntos del país, para concretar el seguimiento de las barras, sobre las que expresó: "Lamentablemente, no entienden que esto es un deporte y hay que tomarlo como tal”.

Dijo que se estudiarán posibles sitios en los que pueda existir algún enfrentamiento y enfatizó: “El fútbol vuelve, pero necesitamos la responsabilidad de todos los ciudadanos tanto para evitar aglomeraciones como para evitar hechos de violencia”.

Bauzá anunció que el lunes 3 de agosto, en un encuentro en el Ministerio del Interior, del que participarán el ministro Jorge Larrañaga, los presidentes de Nacional y Peñarol, José Decournex y Jorge Barrera, respectivamente, y el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, se definirán detalles de la jornada clásica del 9 de agosto.