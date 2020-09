Presidente de la República entregó ambulancia en policlínica de Lascano

Noticias

Publicado: 15.09.2020 14:13h.

“En Uruguay hay muchas necesidades acrecentadas por la pandemia y es importante que las fuerzas vivas nos hagan sentir la presión, porque somos sus empleados”, dijo Luis Lacalle Pou en Lascano, Rocha al entregar una ambulancia. Aseguró que el vehículo puede ser determinante entre que una persona viva, muera o tenga secuelas. Insistió en la necesidad de ser eficientes y transparentes con las cuentas públicas.

Pie de foto: Nueva ambulancia en Lascano

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, arribó este martes 15 sobre las 13:00 horas a la ciudad de Lascano, departamento de Rocha, para entregar una ambulancia equipada y especializada cero kilómetro en el centro auxiliar local, acompañado por el presidente de la Administración de los Servicios y Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani; el vicepresidente, Marcelo Sosa; el director Regional Este, Milton Corbo y la directora, Laura Ajul.



El mandatario aseguró que la ambulancia es un bien material fundamental para las localidades como Lascano, alejadas de grandes centros urbanos. Reconoció que contar con una ambulancia puede ser determinante para que una persona sobreviva o no, o para evitar secuelas ante un problema de salud. Respecto a la entrega, sostuvo que “además, deja un clamor personal, las fuerzas vivas presionando, los gobernantes escuchando y cumpliendo con las funciones”. “Un presidente no tiene color, un presidente tiene obligaciones”, consideró.



En la oportunidad, informó que en la última semana recibió un mensaje de un vecino de la localidad de Mal Abrigo, en San José, quien manifestó que no estaba concurriendo el médico y la enfermera a ese lugar. “Le reenvié ese mensaje al presidente de ASSE. Me levanto el viernes y tenía un mensaje de Cipriani, que decía: ‘estoy llegando a Mal Abrigo, ¿con quién hay que hablar?’ Eso es una forma de entender la acción del Gobierno. Las medidas no solo tienen que ser buenas, sino tomadas a tiempo, porque se debe valorar el tiempo de la gente”, expresó. “Si está la medida y los recursos, hay que hacer las cosas”, subrayó.



También destacó el trabajo de los funcionarios de la salud pública en estos meses de pandemia. “No salen en la tele, no se les hacen entrevistas, pero sin tener todos los medios a su alcance nos han hecho sentir orgullosos, a todos los uruguayos. Ya llegará el día en que esto sea una triste pesadilla pasada, y haremos los agradecimientos y reconocimientos correspondientes”, afirmó el presidente.



“En Uruguay hay muchas necesidades acrecentadas por la pandemia, y es muy importante que las fuerzas vivas nos hagan sentir la presión. Nosotros somos empleados de ustedes y nunca es suficiente lo que vamos a dar. Siempre tenemos que dar un poco más y manejar de manera más transparente los fondos públicos, tenemos que ser más eficientes”, dijo.



Leonardo Cipriani, presidente de ASSE, explicó que la ambulancia permite trasladar en forma rápida, oportuna y segura a los pacientes que lo necesiten, razón por la cual era importante solucionar la necesidad de ese medio. “Acá está”, dijo el jerarca, quien expresó que se comprometió a reparar el techo del centro y cambiar el minibús. “En Lascano, no va a decaer ningún servicio, sino que se aumentarán y potenciarán”, aludió.