Francisco Bustillo será el nuevo canciller de Uruguay

Publicado: 02.07.2020 13:18h.

El presidente, Luis Lacalle Pou, confirmó, este jueves, que Francisco Bustillo será el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. El mandatario, quien participó en la Cumbre del Mercosur, abogó por un bloque en movimiento, aperturista. Lamentó el reciente fallecimiento de una persona en situación de calle y aseguró que es responsabilidad del Gobierno. Dijo que, cuando concluya la investigación, se actuará en consecuencia.

Pie de foto: Azucena Arbeleche, Luis Lacalle Pou, Carolina Ache y Diego Escuder

Tras asumir la presidencia temporal del Mercosur, este jueves 2, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se expresó en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, acompañado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, la ministra interina de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, y el director general de la Cancillería, Diego Escuder.



Lacalle hizo referencia a su declaración en la Cumbre de Presidentes del bloque, resaltó que es el momento de ser “mercorrealista”, en un presente teñido por la pandemia de COVID-19 que desnudó falencias y demostró virtudes y fortalezas regionales. “Nosotros, con pragmatismo, queremos transformar la realidad de la vida de los uruguayos para mejor y encontramos en el Mercosur una muy buena herramienta en un bloque en movimiento, no congelado, con vocación aperturista y no encerrado en sí mismo”, aseguró.



Al ser consultado por los medios de prensa locales, Lacalle Pou confirmó que el próximo canciller será Francisco Bustillo.

En otro orden, se refirió al reciente fallecimiento de una persona en situación de calle, el segundo ocurrido este año, y aseguró que, indirectamente, es responsabilidad del Estado. “Lo asumo como tal, como una falla, como una consecuencia que no tiene vuelta atrás”, dijo. Comunicó, asimismo, que habló con el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, quien siente el mismo pesar, por su vocación humanista y dedicación a los más desvalidos.



“Me veo tentado a introducirme en el debate de la utilización de la muerte y la pobreza con fines políticos; no lo hice del otro lado del mostrador (cuando era legislador) y no lo voy hacer desde el Gobierno”, subrayó. Cuando estén disponibles los resultados de la investigación, incluido el informe del forense, “actuaremos en consecuencia”, añadió.



Otra consulta que recibió el mandatario fue relacionada a las declaraciones del empresario López Mena, sobre el incremento de las frecuencias de Buquebús entre Buenos Aires y Montevideo. “En nuestro país y en nuestro Gobierno, el que dicta las medidas es el Poder Ejecutivo y el resto de los poderes, así que los anuncios no los va a hacer un empresario”, aclaró.



“Escucharemos a todo el mundo, pero el Gobierno es el que decide. Los anuncios los hacemos nosotros”, dijo, y agregó que el reinicio del ingreso de turistas a Uruguay no está en el horizonte cercano.