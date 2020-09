Lacalle Pou reafirmó ante Naciones Unidas el compromiso uruguayo con el multilateralismo

Noticias

“Uruguay estará siempre del lado del multilateralismo, apoyando la búsqueda de soluciones, en todos los aspectos de la vida internacional”, aseguró el presidente Lacalle Pou en la 75.ª Asamblea General de Naciones Unidas. Repasó acciones del país ante la pandemia de COVID-19 y reafirmó su apoyo a la cooperación y la seguridad digital, la agenda de los derechos humanos y el rol de la Corte Penal Internacional.

El mandatario participó este martes 22 en el debate general del 75.º período de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo tema fue “El futuro que queremos, las Naciones Unidas que necesitamos: reafirmando nuestro compromiso colectivo con el multilateralismo, afrontando la COVID-19 mediante una acción multilateral eficaz”.

En su intervención, Lacalle Pou enfatizó en que a la salida de la pandemia Uruguay recorrerá el camino del multilateralismo y apoyará la búsqueda de soluciones amparadas en marcos jurídicos en todos los aspectos de la vida internacional, como salud, medioambiente, comercio, migración. Recordó la reciente adhesión a la Alianza por el Multilateralismo, una iniciativa lanzada por Alemania y Francia que procura crear una red de actores que compartan una visión de defensa de los bienes comunes de la humanidad.

El presidente respaldó el rol de la Organización Mundial de la Salud y el papel del Sistema de las Naciones Unidas para coordinar la respuesta global a la pandemia de COVID-19 en el sentido de que los organismos internacionales cumplen un papel fundamental de coordinación y orientación.

En ese marco, recordó que nuestro país adhiere al llamado a un acceso mundial y equitativo a las tecnologías del área de la salud, los medicamentos y las vacunas, mediante los conocimientos, la propiedad intelectual y los datos necesarios para la detección, la prevención, el tratamiento y la respuesta a la COVID-19.

Señaló que Uruguay centró su respuesta a la pandemia con un abordaje multidisciplinario (social, económico y epidemiológico) monitoreado por el Grupo Asesor Científico Honorario, con un sistema de salud fuerte y promoviendo que los ciudadanos usaran la libertad en forma responsable.

El mandatario llamó a la comunidad internacional a no dejar que la pandemia debilite el cumplimiento de los compromisos asumidos a nivel multilateral ni caer en escenarios de nacionalismos y proteccionismos que perjudiquen las relaciones en el comercio internacional.

En ese sentido, reafirmó los Objetivos de Desarrollo Sostenible que pusieron en marcha los estados miembro en la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en Río de Janeiro en 2012. Estos promueven, con el horizonte en 2030, el funcionamiento armonioso de tres elementos considerados clave: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental.

Identificó la cooperación internacional como herramienta para los países, en particular, en vías de desarrollo, para avanzar hacia el desarrollo sostenible. En este escenario, calificó como paradójico que Uruguay, que es clasificado como país en desarrollo de altos ingresos, no tenga acceso a la mayor parte de las fuentes de cooperación internacional o líneas más favorables de crédito. Por esta razón, dijo, continuará promoviendo la revisión de esa clasificación que se basa solo en el ingreso per cápita.

Asimismo, propuso una categorización adecuada y equitativa que debería considerar un criterio multidimensional para definir grados de desarrollo y necesidades de apoyo internacional de cada país en base a su realidad. Aquí subrayó el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) a favor del desarrollo de un criterio multifactorial.

En materia del cuidado del medioambiente, el mandatario señaló la creación del Ministerio de Ambiente, el apoyo al Acuerdo de París en cuanto a cambio climático y celebró la próxima realización de la Cumbre sobre Biodiversidad como compromisos en la temática.

Lacalle Pou expresó que el país comparte el mapa de ruta del secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, sobre cooperación digital como estrategia para superar la brecha digital y de conectividad de los países miembro. En este punto, dijo que es imprescindible promover el respeto de los derechos humanos en las redes, que comprende la protección de la privacidad y los datos personales, el acceso a la información y la libertad de expresión pública y privada. Además, advirtió acerca de la necesidad de trabajar en materia de seguridad digital.

A continuación, el mandatario se mostró partidario de un cese al fuego global, de la apuesta al diálogo, la resolución de controversias por medios pacíficos y el Estado de derecho en beneficio de las poblaciones más vulnerables.

Afirmó que Uruguay se encuentra comprometido con las fuerzas de paz de Naciones Unidas y es uno de los principales contribuyentes de tropas per cápita a nivel mundial. Recordó la propuesta realizada por el Gobierno para instalar un laboratorio que aumente las capacidades de diagnóstico médico en las operaciones de paz del organismo en el marco de la pandemia. Además, los reclamos de nuestro país en la defensa de hospitales y escuelas objeto de ataques en zonas de conflicto y la necesidad de apoyar las resoluciones del Consejo de Seguridad al respecto.

El jerarca reiteró el compromiso nacional con la agenda de derechos humanos, que incluye la protección y el respeto a los derechos del niño y de la mujer y la aplicación efectiva de mecanismos de defensa de las Naciones Unidas. En este punto, informó que Uruguay ha impulsado el desarrollo de políticas específicas para dar respuesta a las mujeres víctimas de violencia doméstica. También citó la atención que merecen migrantes y desplazados internos debido a la pandemia. Añadió que Uruguay mantiene una política abierta como receptor de migración voluntaria.

Insistió en que Uruguay ratifica su compromiso con el sistema de justicia internacional y, en particular, su apoyo a la Corte Penal Internacional como institución judicial independiente e imparcial que cumple un rol central en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia. Alertó sobre los peligros que se plantean ante el incumplimiento de los acuerdos de desarme o el retiro de algunas partes, que pueden derivar en la reanudación de carreras armamentistas.

El mandatario manifestó preocupación por la proliferación y el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras que amenazan la estabilidad de las regiones y afectan la convivencia pacífica en las sociedades. Aseveró que el país continuará cooperando con las Naciones Unidas en la lucha contra el terrorismo, el crimen transnacional organizado y los vínculos entre ambos.

En los tramos finales de su alocución, Lacalle Pou redobló la apuesta por la diplomacia y la mediación como forma de prevenir conflictos. Ante esto, consideró necesario que la ONU se relacione activamente con otras organizaciones internacionales, incluidas las financieras, que permitan a los países superar los obstáculos externos e internos para su desarrollo. Añadió que es interés del país incrementar la relevancia del accionar general de las Naciones Unidas y, en especial, de su Asamblea General.

En la jornada de ayer, en la que los mandatarios saludaron el 75.º aniversario de las Naciones Unidas, Lacalle Pou recordó que “la comunidad internacional enfrenta uno de los episodios más angustiantes de la época y una triple crisis global, que es sanitaria, que es económica y también es política”. En este escenario, el mundo exige de los líderes y gobernantes respuestas claras que pueden ser coordinadas por el organismo internacional. Proyectó que en el escenario pospandemia, dominado por “incertidumbres y amenazas”, resulta necesario fortalecer la confianza y el rol de las Naciones Unidas para afianzar los mecanismos multilaterales y la cooperación.