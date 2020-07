MTOP evalúa incluir sistema satelital de georreferenciación en control de transporte de carga

Noticias

Publicado: 16.07.2020 14:32h.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, informó que la cartera está auditando el procedimiento de adjudicación del Sistema Integral de Control de Transporte de Carga. Durante la presentación de lineamientos del sector, se mostró preocupado por la informalidad en el área y reclamó la georreferenciación de todos los camiones de carga que circulan por las rutas del país.

Pie de foto: Ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, y subsecretario Juan José Olaizola

"Estamos haciendo una auditoría sobre el procedimiento de adjudicación del Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac), en el pasado. No nos parece que haya sido un procedimiento lo suficientemente transparente como para que dé garantías y, por eso, hoy estamos planteando una nueva solución más abarcativa que el sistema anterior", anticipó.

El titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), junto al subsecretario, Juan José Olaizola, y al director Nacional de Transporte, Pablo Labandera, presentaron este jueves 16, en la sede de la cartera, los lineamientos que guiarían la política vinculada al transporte de carga, en particular, un nuevo Sictrac.



"Los trabajadores no pueden pagar con falta de aportes, trabajando en negro, la escasa rentabilidad de algunas empresas", criticó Heber en rueda de prensa, al hacer referencia al régimen actual. El jerarca se mostró preocupado por la informalidad del sector, aunque no confirmó la evasión del pago de 500 millones de dólares anuales al Banco de Previsión Social (BPS) y a la Dirección General Impositiva (DGI), como trascendió.

En este sentido, adelantó que en marzo de 2021 se conocerá el resultado de un estudio en el que trabaja el Banco Interamericano de Desarrollo, que aportará la dimensión real del problema.

Heber señaló que otro componente que deberá incluir el nuevo sistema es la georreferenciación satelital de todos los camiones. Esta iniciativa le permitirá al ministerio acceder a un panorama más claro sobre el uso de la red de carreteras. "No tenemos inconvenientes en que el mismo sistema también aporte información al BPS y a la DGI", apuntó.

"Podemos pensar que mañana un camión que transita por las rutas del Uruguay pueda pagar por su uso. No es justo que se pague lo mismo si va cargado que si no", advirtió. Este concepto se aplica en países como Alemania, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Chile, agregó.

El ministro reconoció la necesidad de renovar la flota nacional de camiones, para lo cual adelantó la posibilidad de que mediante el Banco República se genere un mecanismo que permita "desechar las (viejas) unidades", algunas de la década de 1980, que ya no están en condiciones de circular por las rutas nacionales.