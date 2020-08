Autoridades de Gobierno inauguraron en Paysandú segunda Casa de Desarrollo de la Niñez

Noticias

Publicado: 28.08.2020 11:33h.

La Unidad de Atención Temprana y Policlínicas de Especialidades Pediátricas concentrará la atención integral de las disciplinas de ASSE que hasta ahora estaban dispersas: fisioterapia, fisiatría, pediatría y psicología, entre otras. Para este período se proyectan 13 casas en departamentos como Artigas, Rivera y Canelones. Esto es un ejemplo de la política de igualdad en atención en salud, destacaron las autoridades.

Pie de foto: Secretario de la presidencia Álvaro Delgado en inauguración de Casa de Desarrollo de la Niñez

La inauguración, realizada este viernes 28, estuvo encabezada por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado y el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, junto con la directora de la Red de Atención del Primer Nivel de Paysandú, Lourdes Suárez. También participó el subsecretario del Ministerio de Industria Energía y Minería, Walter Verri.

La Casa de Desarrollo de la Niñez es la segunda de su tipo, tras la apertura de la primera en Salto, en julio. Esa unidad reunirá la atención integral de las especialidades que estaban dispersas en ASSE como fisioterapia, fisiatría, pediatría, psicología, oftalmología, dermatología y policlínica del asma, describió Suárez.

Un equipo multidisciplinario controlará el desarrollo de los niños, con énfasis en los prematuros. Además, a través de la telemedicina, equipos catedráticos del hospital Pereira Rossell, en Montevideo, apoyarán las acciones.

Una vez realizado el diagnóstico a un niño a quien se le constate una alteración en el desarrollo, comienza el tratamiento, con intervenciones tempranas. Hasta ahora, ASSE solo transmitía el problema y no se podía intervenir mucho más, recordó Cipriani.

El presidente de la institución destacó la rapidez del trámite oficial para disponer del inmueble y reconoció que la iniciativa acentúa la igualdad en el acceso a la atención sanitaria.

“Es una política del Gobierno nacional para corregir las desigualdades en la salud. Se tienen que acabar la diferencias en medicina entre quien la pueda pagar y quien no pueda hacerlo. Es un derecho de los uruguayos a la salud y el Estado tiene la obligación de brindarla”, añadió.

Las próximas casas estarán ubicadas en Artigas, Rivera y en Las Piedras, Canelones. Serán 13 centros al promediar el quinquenio. “Estamos utilizando recursos económicos y técnicos de los cuales ASSE ya cuenta. No estamos aumentando presupuestos”, destacó.

Álvaro Delgado valoró el proceso de mejora continua establecido como meta por ASSE, la optimización de recursos y la igualdad de oportunidades para usuarios.

En ese sentido, el secretario de la Presidencia subrayó que una de las prioridades es ofrecer un primer nivel de atención de calidad, “porque es un acto de justicia social, de igualdad de oportunidades y de posibilidades". Además, resaltó el proceso de descentralización del prestador público de salud, que dispone de más de 900 puntos de atención en todo el país.

“Hay una decisión política de no poner más impuestos, porque Uruguay no resiste. No estamos gastando menos, sino mejor, con prioridades en salud, educación, vivienda y políticas sociales”, señaló en referencia al presupuesto nacional.

A modo de ejemplo, recordó que el Fondo Coronavirus duplicó su gasto, de 400 millones de dólares a 800 millones, para atender las instancias de la pandemia en el país.