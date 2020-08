ASSE inauguró policlínica en Constancia, departamento de Paysandú

Noticias

Publicado: 28.08.2020 13:07h.

“Acá no hay ni obra chica ni obra grande. Hay obras justas y de las otras. Está policlínica es una obra justa y es lo que se debe hacer”, aseguró el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en la inauguración del centro asistencial de Constancia, a 11 kilómetros de Paysandú, que ASSE construyó en un predio cedido por Mevir. En la policlínica habrá atención de enfermería, pediatría, obstetricia y dos médicos de familia.

Pie de foto: Inauguración de policlínica de ASSE en Paysandú

El secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado; el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani; el titular de Mevir, Juan Pablo Delgado, y el intendente de Paysandú, Mario Díaz, participaron este viernes 28 en la inauguración de la policlínica de la localidad de Constancia, dependiente de la Red de Atención Primaria (RAP) de Paysandú.

La policlínica, ubicada a 11 kilómetros de la capital departamental, se construyó en un predio cedido en comodato por Mevir, tras convenio con ASSE, y brinda atención de enfermería, pediatría, obstetricia y dos médicos de familia.

Álvaro Delgado apuntó que el directorio de ASSE cuenta con “ansiedad positiva” por hacer posible lo necesario con rapidez y calidad, aún ante las patologías más complejas. Expuso que la policlínica es una respuesta a pedidos de los vecinos .“Acá no hay ni obra chica ni obra grande. Hay obras justas y de las otras. Esta policlínica es una obra justa y es lo que se debe ”, aseguró.

“Que lo haga la salud pública me llena de orgullo, porque no hay salud de primera y de segunda. Acá no hay ASSE que sea el pariente pobre de la salud”, determinó el jerarca. Remarcó que cada localidad del interior del país es importante para el Gobierno en la búsqueda de descentralización, a fin de que los vecinos no deban trasladarse cada vez que necesiten consultar por salud.

Delgado valoró que las instituciones médicas privadas busquen sinergias de trabajo con el sector público, más aún en tiempo de pandemia. “Que tengamos la situación controlada es virtud de todos los uruguayos. Hay un compromiso social y solidaridad muy importante”, acotó.

El titular de ASSE, Leonardo Cipriani, recordó que el lunes 3 de agosto recorrió el departamento para interiorizarse sobre la situación de las policlínicas y que ese mismo día se comunicó con el presidente de Mevir, con quien acordó comenzar el trabajo en la vivienda que posteriormente se convirtió en la policlínica inaugurada en esta jornada.

Agregó que en el salón comunal se trabajará en conjunto con la intendencia departamental, para promover temas relacionados con la salud y adelantó que las localidades de Cerro Chato y Algorta dispondrán de un centro asistencial bajo estas mismas condiciones.

Por su parte, el presidente de Mevir, Juan Pablo Delgado, remarcó que concretar convenios con organismos del Estado para construir centros asistenciales en localidades pequeñas es un objetivo en este quinquenio. En esta localidad hay 300 habitantes y 100 viviendas de Mevir.

El intendente de Paysandú, Mario Díaz, sostuvo que la complementación del Estado permitió mejorar la calidad de vida de la población de Constancia. “Quedó en la historia aquello que los pobladores se deben trasladar a la capital del departamento para recibir asistencia de calidad en salud”, enfatizó.

Finalmente, la directora de la RAP de Paysandú, Lourdes Suárez, destacó el trabajo de descentralización que desarrolla el Gobierno para mejorar la atención a los niños y el trabajo de funcionarios de la salud bajo el lineamiento de descentralizar el servicio sanitario.