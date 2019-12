Para nosotros, es un deber moral llevar adelante una buena transición y no retacear información para no perjudicar a la población

Noticias

Tabaré Vázquez

Publicado: 30.12.2020 09:59h.Compartir Imprimir

“No retaceamos información en la transición porque eso es perjudicar a la población y nuestro Gobierno y nuestra fuerza política están en las antípodas”, dijo el presidente, Tabaré Vázquez, quien valoró que mejoró muchísimo su relación con el mandatario electo, Luis Lacalle Pou. “Queremos favorecer la vida de los uruguayos y que vivan dignamente. Para nosotros, es un deber moral llevar adelante una buena transición”, asumió.

Pie de foto: Presidente de la República, Tabaré Vázquez, y presidente electo, Luis Lacalle Pou

“La transición, desde mi punto de vista, va bien. Recuerdo cuando le entregué a José Mujica, en 2010, once libros, uno de cada ministerio, poniendo en claro y oscuro, totalmente transparente, toda la información de que disponíamos de los ministerios. Ahora hicimos lo mismo, pero con otro elemento que en aquel momento no teníamos, como es la utilización de la informática”, sostuvo el presidente de la República, Tabaré Vázquez, en entrevista con el matutino uruguayo La República.

“Todos estos cinco años estuvieron informatizados, hay mucho archivo que pudimos recopilar y a la información escrita le agregamos la información toda informatizada. Hay mucha información, con total transparencia, en profundidad, y esto es lo que estamos llevando adelante, la propia integración de los cuadros del próximo Gobierno que están trabajando en el tema han reconocido públicamente que es una buena transición”, aseveró.

“Yo creo que es necesario que así sea porque el 1.° de marzo, cuando venga un nuevo Gobierno y termine este, el Uruguay, más allá de ese cambio y de la banda, va a seguir funcionando. Se injerta un cambio de gobierno y tener un Gobierno que sale retaceando la información al que entra es perjudicar a la población, es perjudicar a la gente, y nuestro Gobierno y nuestra fuerza política están en las antípodas”, enfatizó.

“Lo que queremos es favorecer la vida de los uruguayos, que vivan mejor, con mayor dignidad, y que puedan cumplir sus esperanzas y sus sueños. Así que, para nosotros, es un deber moral llevar adelante una buena transición”, agregó.

En la oportunidad, destacó y valoró que mejoró muchísimo su relación con el presidente electo, Luis Lacalle Pou. “No la tuvimos tan buena, pero ha mejorado, yo creo que hay otra actitud del presidente electo, también nosotros pusimos lo nuestro, por supuesto, en bien del país, y yo me alegro mucho de que hayamos podido lograr ese relacionamiento, porque facilita la transición”, dijo Vázquez.

“No podemos hacer un concurso a ver qué Gobierno se ve más atacado por la oposición, como nos pasó a nosotros. Tenemos que respetar a la gente, tenemos que defender sus intereses. El Frente Amplio es distinto, tiene que demostrar que es una fuerza política seria y responsable, que no vamos a trabajar para que caiga este Gobierno; no, no, vamos a trabajar para que la gente viva mejor”, precisó el presidente.