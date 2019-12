Presidente Vázquez entregó a Luis Lacalle Pou proyecto de ley que garantiza viabilidad del Fondo Nacional de Recursos

Noticias

El presidente Tabaré Vázquez entregó a su sucesor, Luis Lacalle Pou, un proyecto de ley que establece que no serán contemplados por el Fondo Nacional de Recursos (FNR) las solicitudes de medicación de alto precio y procedimientos no incluidos en los protocolos del Ministerio de Salud Pública (MSP), que garantiza la viabilidad de esta herramienta con normas claras y en acuerdo con la academia y el sistema judicial.

Pie de foto: Fondo Nacional de Recursos

El Fondo Nacional de Recursos (FNR) “es una muy buena herramienta solidaria que muy pocos países en el mundo tienen”. En 2005, Rentas Generales destinó 300.000 dólares al FNR, pero este año el aporte llegará a 3,5 millones de dólares al mes, sintetizó. “Si sigue creciendo el dinero que se destina, llegará un momento en que no podrá ser financiado y se perderá la herramienta”, definió el presidente Tabaré Vázquez este lunes 23, en la oficina de Suárez y Reyes.

Con este objetivo, se realizó una jornada de trabajo que integró a la Universidad de la República y universidades privadas, el Ministerio de Salud Pública, la Administración Nacional de Servicios de Salud, la Institución Nacional de Derechos Humanos y representantes del Poder Judicial, que elaboraron un proyecto de ley para atender las solicitudes en base a información científica comprobada.

Ese proyecto establece, entre otras cosas, que los medicamentos o vacunas no incluidos en los programas integrales de salud, el Catálogo de Prestaciones, el Formulario Terapéutico de Medicamentos aprobados por el MSP o en los casos en que, aun definidos y aprobados, sean recetados para patologías ajenas a las previstas en los mencionados programas o catálogos no serán contemplados porque no se justifican desde el punto de vista médico.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión, Vázquez describió que “cuando hay un enfermo con una patología, esta persona o las familias, enterados de que existe un tratamiento terapéutico o de diagnósticos especiales, y creyendo que ayudarán al enfermo, lo que es lógico y entendible, solicitan determinados procedimientos que a veces no están en los protocolos y dentro de lo que recomiendan las cátedras de medicina”.

“Muchas veces no están indicados para esas patologías, porque las complicaciones pueden ser peores que las de la propia enfermedad o porque hay otros tratamientos tan efectivos como esos”, especificó. Por otra parte, “hay procedimientos que prolongan la vida una semana o 15 días, a veces sin calidad de vida”.

Informó que este documento fue entregado al presidente electo, Luis Lacalle Pou, para su consideración. Este proyecto de ley está “inscripto en la etapa de transición, con el objetivo de aportar al próximo Gobierno, para que ahorre tiempo y actúe sobre este tema tan vital para la población”. Dijo que se realiza en este momento porque “todo tiene un tiempo en la historia, hasta el momento se contemplaron todas las situaciones, pero, conociendo el tema desde adentro, en un futuro no muy lejano puede haber problemas”.

Transición entre gobiernos prosigue con normalidad

Consultado sobre la transición de gobierno, expresó que los “encuentros entre las actuales autoridades y las designadas han sido muy productivos y útiles”. Indicó que “se seguirá trabajando en esta dirección, ampliando la información ya entregada al futuro Gobierno”.

Adelantó que su Gobierno trabaja en el decreto que reglamenta la Ley de Consumo Problemático de Alcohol. Finalmente, deseó felices fiestas, muy buen año 2020 a toda la población y “lo mejor para todas las uruguayas y todos los uruguayos”.