Actual Gobierno entrega un país con democracia plena, sistema político funcionando, tranquilidad social y políticas sociales en marcha

Presidente Tabaré Vázquez

Tabaré Vázquez subrayó que Uruguay dispone de las reservas económicas más altas a nivel histórico y, consecuencia, cuenta con grado inversor según calificadoras internacionales. “Si viniera una crisis económica o financiera, como en 2002, no tendríamos que recurrir a nadie para enfrentarla”, opinó. Aludió que entrega un país con democracia plena, sistema político funcionando, tranquilidad social y políticas sociales en marcha.

“Dejamos un país con un sistema político estable y con valores que hay que cuidar y cuidar mucho. Tenemos una situación política de tranquilidad, con un sistema político funcionando”, expresó el presidente, Tabaré Vázquez, en entrevista con el diario La República.

Ejemplificó que cuando concurrió a la asunción del presidente de Argentina, Alberto Fernández, acompañado por el futuro presidente, Luis Lacalle Pou, recibió a diversas delegaciones extranjeras que saludaron a Uruguay y su imagen. “Eso es lo que entregamos desde el punto de vista político al próximo Gobierno”, agregó.

El mandatario sostuvo que nuestro país goza de tranquilidad social, con problemas, sin duda, porque no se vive en la paz de los cementerios, sino en una sociedad viva, con conflictos, pero que, si nos comparamos con la región, Uruguay es completamente distinto.

“Hay una tranquilidad social, por no hablar de paz, que es un bien muy preciado para poder seguir desarrollándonos. Y esto el Uruguay lo tiene, no estoy inventando nada, es una realidad”, remarcó.

En la entrevista, precisó que el Gobierno entrega un país con dificultades económicas, pero que también es una isla en la región. “En este tercer trimestre, estamos creciendo casi un 1 %, llevamos 16 años de crecimiento ininterrumpido. Ahora hay una caída de la actividad económica, es cierto, pero la hay en prácticamente todo el mundo. Sin embargo, Uruguay sigue creciendo, modestamente, pero Uruguay sigue creciendo”, enfatizó Vázquez.

Acotó que Uruguay es de los pocos países en América Latina con grado inversor y que esto no es regalo del cielo. “Porque las empresas calificadoras de riesgo a nivel internacional no avalan por la simpatía del Frente Amplio, del presidente o del Gobierno, no te van a dar grado inversor, te lo dan porque están seguras de que le pueden decir a un inversor extranjero: “Vaya e invierta, que ahí hay seguridad”.

“Tenemos las reservas internacionales más altas que tiene el país, por eso tenemos grado inversor también. Y si hoy viniera una crisis, como la del 2002-2003, Uruguay no tendría que recurrir a nadie para enfrentar esa crisis económica o financiera”, aseveró el presidente.

Advirtió que la actividad laboral bajó, aunque se mantiene en niveles altos, con aumento de la desocupación, puesto que se han perdido aproximadamente 50.000 puestos de trabajo de los 300.000 que se habían generado en los últimos años.

Vázquez agregó que el Gobierno avanzó mucho en políticas laborales y sociales, con un Ministerio de Economía que trabajó, más que con un criterio tecnicista, economicista, con un criterio de transformarse en una herramienta de políticas sociales.

“Desde el punto de vista económico, no dejamos un desastre. No es lo mismo el Uruguay de hoy que el Uruguay que recibimos, no es igual”, transmitió Tabaré Vázquez en la entrevista con el matutino uruguayo.