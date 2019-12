Vázquez: Se ha tergiversado de manera alarmante mi posición sobre el Fondo Nacional de Recursos

Noticias

Entrevista en “La República”

Publicado: 30.12.2020

“Si cae el Fondo Nacional de Recursos (FNR), los que van a sufrir son los que menos tienen”, sostuvo el presidente Tabaré Vázquez, en entrevista con el diario “La República” al defender su propuesta presentada a Luis Lacalle Pou para la sostenibilidad del sistema. “Se ha tergiversado de manera alarmante mi posición”, afirmó.

Pie de foto: Tabaré Vázquez

En la extensa entrevista a Vázquez publicada este lunes 30, el diario La República recuerda que en los últimos días el mandatario entregó al presidente electo, Luis Lacalle Pou, una propuesta que establece que no serán contempladas las solicitudes de medicación de alto precio y procedimientos no incluidos en los protocolos de Salud Pública y garantiza la viabilidad del Fondo Nacional de Recursos (FNR) en acuerdo con la academia y el sistema judicial.



Vázquez sostuvo que su posición “se ha tergiversado de manera alarmante” y que no propuso “una medida neoliberal”. Advirtió que quien así lo plantee “lo hace con una total cobardía, lo digo de frente y mano, porque esa no es la intención”.

Explicó que sigue el tema hace 15 años y señaló que puede entrar en una crisis. Puntualizó que “la inversión crece de manera exponencial”. Detalló que “Uruguay destina 40 millones de dólares adicionales por año para mantener el fondo”.



Reiteró que “hay miles de uruguayos que si no tuvieran esta herramienta, no tendrían la posibilidad de acceder a procedimientos de diagnóstico o terapéuticos, porque no los podrían pagar, y eso debe continuar así, sin lugar a dudas. Pero si sigue creciendo sin límites científicos válidos la necesidad de seguir invirtiendo, puede llegar, y no estoy dramatizando, un momento en el cual el FNR no se va a poder seguir sustentando”.



Si esto sucede, ¿qué harán esos uruguayos que hoy tienen el FNR?, se preguntó. “Cuando se nos acusa de que estamos impulsando una medida que es neoliberal, porque se le va a sacar a los pobres y lo van a poder comprar a los ricos, es exactamente al revés”, enfatizó. “Quiero que no se pierda una herramienta tan importante de solidaridad social”, recalcó.



“Si cae el FNR, los que van a sufrir son los que menos tienen, porque los que tienen dinero van a poder pagar los medicamentos, entonces hay que defender esa herramienta; entonces, para cuidar a los que menos tienen, a las grandes mayorías nacionales, hay que cuidar la herramienta”, sentenció.



Expresó que propuso “un proyecto de ley que dice que se darán los medicamentos que estén en los protocolos aprobados en las agendas terapéuticas de la Facultad de Medicina, por las cátedras correspondientes, eso hay que darlo todo, pero día a día están surgiendo nuevos medicamentos tremendamente costosos, que pueden servir o no para una patología, pero que, a veces, se piden para cualquier otra, y eso es tirar el dinero”.



Dijo que “muchas veces los jueces no tienen herramientas como para poder dilucidar el tema, entonces dictaminan que se debe dar una medicación por razones humanitarias, porque no tienen otra herramienta, pero sin validez científica”. Afirmó que se debe “dar todo lo que se pueda dar”, pero con cuidado de no destruir el sistema.



Explicó que hoy se puede financiar, pero, desde su punto de vista, se debe pensar para dentro de 4, 5 o 10 años. “Ahí está la preocupación, y no es para recortarle los derechos a nadie, no es para sacarle al que menos tiene, eso es una falacia”, manifestó.



