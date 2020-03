Gobierno solicitó información técnica a empresas públicas sobre tarifas, pero las decisiones son responsabilidad del Ejecutivo

Noticias

Álvaro Delgado

“A los directores de las principales empresas públicas se les envió una solicitud de información técnica sobre evaluación de costos, ventas y datos económicos y financieros de la proyección para 2020”, informó el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. “A nadie se le pedirá responsabilidad política que no corresponde y sobre esa información técnica se evaluará en el Poder Ejecutivo”, explicó.

“Todo lo que estamos haciendo se dijo en la campaña electoral”, afirmó Delgado, en declaraciones a la prensa, este miércoles 4, luego del acto de asunción de autoridades del Ejército Nacional.



Consultado sobre las empresas públicas y las tarifas, detalló que “el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, luego de una llamada telefónica de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, a los directores de las principales empresas públicas, envió una solicitud de información técnica sobre evaluación de costos, ventas y datos económicos y financieros necesarios para la proyección para 2020. Aclaró que la información dada en la transición abarcó solo hasta febrero.

“A nadie se le pedirá responsabilidad política que no corresponde y sobre esa información técnica se evaluará en el Poder Ejecutivo.”, subrayó. Agregó que “una cosa es la información técnica y otra es la decisión política”. “Nosotros pedimos la información”, enfatizó.



Hablando a título personal, opinó que “cada partido político puede decir lo que quiera”, pero no compartió que se den “instrucciones políticas a presidentes de entes autónomos de no dar información al nuevo Gobierno”. Enfatizó que “nos parece que no es del todo republicano”.