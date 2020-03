Acuerdo Mercosur-Unión Europea es un mensaje a favor de un mundo basado en reglas

Noticias

Para el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es un mensaje de respaldo al comercio exterior como pilar del desarrollo y a un mundo organizado con normas entre los países frente a relaciones basadas en la fuerza militar o económica. Talvi participó del foro organizado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata).

Pie de foto: Ernesto Talvi en el I Foro de Integración y Desarrollo

“En estos pocos días, no menos de cinco o seis países me plantearon su interés por empezar negociaciones comerciales con el Mercosur”, aseguró el novel ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, este viernes 6 durante el panel sobre comercio e integración, en el primer foro internacional organizado por Fonplata. Además, recordó el diálogo con la Unión Europea (UE), la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC, también conocida como EFTA por sus siglas en inglés), Canadá, Corea del Sur y Singapur a favor de suscribir acuerdos comerciales.

Sobre el acuerdo con la UE, dijo que representará un acontecimiento de proporciones históricas, porque implica, más que el acceso recíproco a mercados importantes, un mensaje al mundo: “no estamos dispuestos a abandonar un mundo donde el comercio es un foco central de la búsqueda de la prosperidad y la dignidad, sino que no estamos dispuestos a abandonar un mundo donde las relaciones no son en base a la fuerza militar o económica, sino en base a las instituciones, las formas, los procedimientos y la cooperación”.

Destacó este proceso de negociaciones como ejemplar y modélico, porque permite calendarios diferenciales de desgravación, listas diferenciales de productos y otro tipo de flexibilidades que favorecen a los miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

“El camino a la prosperidad pasa por el comercio exterior”, definió Talvi en su primera intervención. Subrayó esta actividad como pilar del desarrollo de las naciones (como el crecimiento de China desde la década de 1980) y que hoy cuenta con protocolos y normas, ejemplificado en la Organización Mundial del Comercio y, en especial, sus herramientas de arbitraje, respetadas por casi todos los países del mundo.

“El riesgo que estamos corriendo hoy es que volvemos a un mundo donde las reglas, las instituciones, las formas y los procedimientos están dando lugar al ‘poder del más fuerte’, y ese es un mundo que pone a los países chicos en la necesidad de alinearse”. Por este motivo, mostró su entusiasmo por la “recuperación del espíritu original del Mercosur”.

En esta instancia, participaron, además de Talvi, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Antonio Rivas Palacios; el secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), Alejandro de la Peña Navarrete; el economista jefe para América Latina y Caribe del Banco Mundial, Martín Rama; el jefe de la delegación de la Unión Europea en Uruguay, Karl-Otto König, y el director del Departamento de Mercosur e Integración Regional de Brasil, Michel Arslanian Neto.