Cancillería anunció nuevos arribos desde España gracias a la intervención del Gobierno de Francia

Todos en casa

Publicado: 28.04.2020 14:20h.

El canciller, Ernesto Talvi, informó que unos 200 compatriotas arribarán al país desde España, tras la intervención del Gobierno francés. Agregó que en mayo retornarán ciudadanos varados en Australia, Nueva Zelanda, Chile y Argentina, con las medidas sanitarias pertinentes en todos los casos. En otro orden, la subsecretaria, Carolina Ache, anunció la llegada de nuevas donaciones de insumos médicos.

Pie de foto: Canciller, Ernesto Talvi, anuncia arribo de 200 uruguayos desde España

El ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, informó que este martes 28 despega desde Madrid un vuelo chárter habilitado por el Gobierno francés y la empresa Air Europa, que les permitirá a varios uruguayos regresar al país. Hasta el lunes 27 había más de 200 inscriptos para ese vuelo, comunicó Talvi, acompañado por la subsecretaria de esa cartera, Carolina Ache, en conferencia de prensa, tras el acuerdo semanal de este martes 28 en la Torre Ejecutiva.



El jerarca detalló que se cerró un acuerdo con la aerolínea Iberia, para realizar un vuelo solidario el 7 de mayo, de perfil comercial, a 350 euros por persona. La venta de los boletos y los detalles serán anunciados próximamente.



También destacó un nuevo convenio con la empresa Amaszonas para mantener la extensión de vuelos solidarios entre San Pablo y Montevideo durante el mes de mayo, con alguna leve modificación en los precios, a fin de mantener la conectividad con esa ciudad para el regreso de compatriotas, afirmó.



Talvi comentó que el vuelo chárter que saldrá de Australia el 29 de abril trasladará a Santiago de Chile a 20 compatriotas desde ese país y 12 desde Nueva Zelanda. Desde allí serán transportados en un avión Hércules hasta Uruguay, junto con otros 27 ciudadanos que se encuentran actualmente en esa ciudad.



Asimismo, agregó que el 15 de mayo habrá un nuevo viaje de la empresa Buquebús, en el que regresarán uruguayos o extranjeros residentes, con todas las garantías sanitarias.



“Estamos trabajando en otros lugares donde hay grandes concentraciones, como Cuba y Perú”, indicó Talvi, y agregó que en Perú hay 39 uruguayos varados, 19 en Lima y el resto en lugares distantes de la capital peruana. Además, hay otros 60 compatriotas en ese país, que no tienen la calidad de varados pero quieren regresar.



“Priorizaremos a los varados y buscamos solución para traer a la mayor cantidad posible. Estamos trabajando con el Gobierno de Perú para hacer un vuelo de ida y vuelta. Les pido paciencia y que crean que no nos estamos olvidando de nadie. Es un proceso trabajoso y entendemos las angustias, pero transmitimos tranquilidad, porque nos ocupamos de todos y cada uno de ellos”, afirmó.



El titular de la Cancillería declaró que al viernes 24 de abril había 367 uruguayos varados. “Uruguay no le cierra la frontera a ningún compatriota ni a ningún extranjero residente que quiera volver al país”, ratificó.



Por su parte, Ache comentó que la Dirección de Cooperación Internacional es responsable de coordinar la llegada de la ayuda sanitaria al país. Según explicó, desde China se recibieron 360.500 mascaras quirúrgicas, 20.000 trajes herméticos, 1.020 gafas protectoras y 80 termómetros infrarrojos. “Está todo aceitado para que lleguen a donde deben llegar”, afirmó.