Gobierno desplegó medidas para contener situación ante aparición de un caso de dengue autóctono en Salto

“Tenemos que hacer una búsqueda activa, vigilancia epidemiológica y fumigación donde corresponde”, afirmó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, tras confirmarse un caso autóctono de dengue en Salto. Aclaró que la persona se encuentra en buen estado de salud e insistió en evitar la acumulación de agua como principal medida preventiva. Señaló las altas temperaturas como factor que incidió en la aparición del caso.

En una rueda de prensa en el Ministerio de Salud Pública (MSP) este viernes 6 de marzo, el titular de la cartera, Daniel Salinas, explicó que el caso clínico de dengue no tiene complicaciones mayores. “Está controlada la situación. Se desplegaron todos los esfuerzos desde la vigilancia epidemiológica y el control perimetral en la región donde vive, tal como está estandarizado y protocolizado”, sostuvo el jerarca.

Salinas explicó que se trata del primer caso de la temporada, pero que hubo otros autóctonos en años anteriores. La ola de calor y la proximidad de la frontera con Argentina fueron indicados como factores importantes para la aparición de este caso en Salto, departamento litoral del Uruguay, al tiempo que aclaró que no se lo vincula con ninguno importado, es decir, de alguien que contrajo la enfermedad fuera del país y desarrolló la sintomatología en Uruguay.

Recordó que la enfermedad se transmite a través de la picadura del vector, que es el Aedes aegypti, de ahí la importancia de insistir con la eliminación de recipientes con agua estancada, como, por ejemplo, cacharros y cubiertas ubicados al aire libre. “Es importante darlos vuelta. Las grandes masas de agua no son un peligro para la replicación del vector, pero sí las pequeñas superficies”, indicó.

Confirmó que se realizarán fumigaciones en un área perimetral a la zona donde se detectó el caso, pero no en otros lugares, porque no corresponde, ya que no está avalado desde el punto de vista epidemiológico.

En este contexto, Salinas informó que la directora de Zoonosis, Gabriela Willat, que se encontraba en Rivera, se desplazó hacia Salto para conocer de primera mano la situación, al tiempo que la Dirección Departamental de Salud de Salto tomó todas las medidas ya consolidadas hace años.

Estas incluyen la pesquisa, es decir, la búsqueda de casos activos en las seis manzanas que circundan la zona donde reside la persona afectada. “Eso incluye el pesquisaje clínico, es decir el levantamiento de los datos clínicos, si tiene fiebre. Si tuviera algún síntoma, se le extrae la muestra de sangre para despistar un caso adicional”, relató. “Tenemos que hacer una búsqueda activa, vigilancia epidemiológica y fumigación donde corresponde”, enfatizó.

Finalmente, Salinas explicó que, en general, la enfermedad tiene una evolución benigna y, en algunos casos, puede llegar a complicarse.