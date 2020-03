Noticias

Salud Pública insiste en prevención para evitar llegada de coronavirus a Uruguay pese a que solo cuatro países concentran 90 % de casos

Al momento no hay casos sospechosos en vigilancia en Uruguay, confirmó el director general de Salud, Miguel Asqueta. De todas formas, insistió en la importancia de medidas de prevención, como lavarse las manos y no compartir utensilios. Ratificó que el ministerio efectuó las previsiones necesarias y aclaró que solo cuatro países concentran el 90 % de los casos y 81 países no registraron ninguno.

Pie de foto: Miguel Asqueta Asqueta explicó que un caso se considera sospechoso si la persona mantuvo contacto directo o indirecto con otra que transitó por un lugar de circulación sostenida del virus. En ese sentido, recordó que China, Corea del Sur, Irán y el norte de Italia concentran la mayoría de los casos, 57 países atienden al día de hoy solo 10 y en 81 no se presenta ninguno. Adelantó que en 48 horas se enviarán folletos sobre el tema y otros materiales a dependencias públicas de los pasos de frontera. Si es necesario, las oficinas contarán con personal que informará a los viajeros, sobre todo, en aeropuertos, adonde arriban personas desde países con mayor circulación del virus. Informó que, ante un caso sospechoso, el laboratorio del ministerio analizará una muestra tomada al paciente. La recomendación médica es que la persona haga reposo en su casa, consulte médico a domicilio, mantenga aislamiento y tome las medidas pertinentes con quien conviva: uso de tapabocas para quien presuntamente esté afectado, lavado correcto de manos y uso individual de utensilios. Aclaró que no existe ninguna recomendación especial para mascotas u otros animales. Consultado sobre cómo procedió el Gobierno anterior respecto al tema, dijo que le pareció un poco lenta y tardía la preparación del plan de contingencia y destacó la actitud “diametralmente opuesta” de los técnicos del ministerio, su nivel de lealtad institucional, capacitación y contracción al trabajo. “En 12 días, lo que hemos conseguido al día de hoy se debe a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública”, sostuvo. Medidas básicas de higiene reducen la circulación del virus, aseguró Asqueta El director nacional de Salud indicó que, si una persona portadora de coronavirus SARS-CoV-2 no tose o quienes lo acompañan no toman contacto con ella, el lavado de manos se adopta como hábito o se utiliza alcohol en gel y no se comparten utensilios, (vasos, platos, cubiertos ni bombillas para tomar mate), se reduce la posibilidad de contagio. Para que haya un caso autóctono, primero debe haber uno importado, es decir, que se haya contagiado la enfermedad en el exterior, explicó Asqueta en rueda de prensa, tras participar de una reunión en el Palacio Legislativo este jueves 12. Las fases epidemiológicas están estudiadas y el ministerio cuenta con todo previsto para atender a la población, aseguró. A la fecha, y con el escenario actual, no se recomienda suspender ningún evento, incluidos los partidos de fútbol. El ministerio está abierto a consultas puntuales. Quien haya previsto ir a un evento y esté resfriado, enfermo, inmunodeprimido o sea mayor de 65 años con una condición disminuida, que no vaya. “Hoy la gente se enferma y se muere de otros virus y enfermedades”, concluyó.