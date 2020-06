Lacalle Pou: “Si nuestro país es elogiado en el mundo, es por la conducta de los orientales”

Noticias

Publicado: 19.06.2020 15:49h.

“Con prudencia, paciencia y libertad responsable, vamos llegando a buen puerto”, reflexionó el presidente, Luis Lacalle Pou, en referencia al avance de la emergencia sanitaria, que en su mayor parte se debe al comportamiento responsable de la ciudadanía. En otro orden, dijo que el Gobierno se enfocará en reactivar la economía y el empleo, y que trabajará para darle soluciones a la gente en situación de calle.

Pie de foto: Presidente Luis Lacalle Pou en rueda de prensa

Más que, de Uruguay, “el mundo debería hablar de los uruguayos. No ir a una cuarentena obligatoria se debió a una creencia de que el uruguayo es un amante de la libertad y la usa con responsabilidad y con solidaridad”, señaló el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, este viernes 19, en el marco de la celebración del 256.° Natalicio de José Gervasio Artigas, en la plaza Independencia.

“Si nuestro país es elogiado en el mundo, es por la conducta de los orientales y eso me genera mucho orgullo. Como presidente, tener un pueblo que ame la libertad y la use con sentido social y solidario es el sueño del pibe”, expresó en rueda de prensa.

“Si el Uruguay sigue comportándose como lo ha hecho desde el principio (de la emergencia sanitaria), con este declive de la pandemia en nuestro país, vamos bien”, consideró. No obstante, llamó a no cesar en el compromiso porque “con prudencia, paciencia y libertad responsable, vamos llegando a buen puerto”.

“Si bien en nuestro país hay cierta tranquilidad (en referencia al avance de la pandemia), tenemos el tema de Brasil y Argentina, sobre todo de Brasil por la frontera seca, que es una luz prendida constantemente”, analizó.

En otro orden, Lacalle Pou dijo: “pensar en una temporada turística y con fronteras cerradas sería sustancialmente distinto y esto depende en gran medida de la sanidad de Brasil y Argentina y de la capacidad que tenga Uruguay en base a la ciencia, de hacer testeos lo más rápido posible, para que esa gente que quiera entrar al país lo pueda hacer”.

“Tenemos toda la intención de que el turismo, que es un gran motor de nuestro país y ha sido uno de los grandes castigados por esta pandemia, por las medidas que se tuvieron que tomar, pueda encenderse de nuevo”, aseveró.

En materia económica, explicó: "Antes de la pandemia, estábamos mal, con un desempleo creciente, con déficit (fiscal), con caída de las inversiones; la pandemia fue un golpe muy duro, con lo cual, ahora tenemos que recuperar lo que dejó, pero después recuperar lo que quedó del pasado gobierno”.

En ese sentido, reiteró que la agenda del Gobierno se enfocará en la reactivación de la economía con estímulos para los empresarios que inviertan y generen trabajo. Dijo que el objetivo es "recuperar las fuentes laborales que existían en el país, estimular las que los uruguayos puedan dar y ser atractivos para las inversiones extranjeras".

“También tenemos vocación migratoria”, aseveró. “Uruguay ha sido receptor de migración en todos estos años, de gente que se fue de sus países por razones políticas, de libertad. Esto permitiría crecer en población, tener más consumo y crecer en inversiones”.

“Nos vamos a hacer cargo” de la gente que vive en la calle

Tras la colocación de la ofrenda floral en la plaza Independencia el mandatario uruguayo participó del homenaje al prócer que se le realizó en la localidad de Sauce, departamento de Canelones. Consultado por los medios de prensa, Lacalle Pou informó que el lineamiento del Gobierno respecto al próximo Presupuesto Nacional es claro: austeridad en la administración, promoción a todo lo que sea inversión y generación de fuentes de trabajo.

Por otro lado, reconoció que la situación de la gente que vive en la calle es muy compleja. “Nos vamos a hacer cargo, primero por los que viven en la calle (…), porque una sociedad no se puede acostumbrar a que eso sea parte del paisaje, porque ahí perdió la sensibilidad y, segundo, menos importante, pero que igual debe ser atendido, es que los espacios públicos hay que preservarlos y no son un lugar para dormir. No me hagan ponerle plazo, pero vamos a ser enérgicos, le vamos a poner mucho ímpetu y vamos a solucionar el problema”, acentuó.