Presidente Lacalle Pou relevó personalmente controles sanitarios y de seguridad en Rivera

Publicado: 28.05.2020 16:48h.

“Nos preocupa cada contagio, algunos especialmente, por la forma en que se dan, por dónde se dan y por la eventualidad de que no se sepan controlar”, dijo el presidente, Luis Lacalle Pou, este jueves 28, en rueda de prensa en la ciudad de Rivera. El mandatario precisó que su segunda visita en cuatro días al lugar responde a la necesidad de ver cómo están funcionando los piquetes, los tests y la vida de los riverenses.

Pie de foto: Presidente Luis Lacalle Pou en Rivera

El brote de COVID-19 y los dos fallecimientos por esa causa ocurridos en Rivera el pasado sábado dieron lugar a la inmediata visita del presidente, Luis Lacalle Pou, a esa zona del país y al posterior anuncio de medidas sanitarias y de controles fronterizos y departamentales, con el fin de detener los contagios.

Este jueves, el mandatario se trasladó nuevamente a esa zona, para ver, según sus propias declaraciones ofrecidas a los medios locales, “cómo están funcionando los piquetes, los tests y la vida de los riverenses. Nos gusta hacerlo in situ”. “La gente de Rivera, muy agradecida, lejos de molestarse al detener los ómnibus para hacer los controles. Los riverenses están haciendo todo lo posible para evitar más contagios”, añadió.

Lacalle Pou recordó su visita anterior a Rivera, en la que estuvo acompañado por autoridades del Gobierno nacional, junto con las cuales mantuvo reuniones con autoridades de la intendencia local y contactos con su par de Brasil, Jair Bolsonaro, y el gobernador de Río Grande del Sur. En estos momentos, se está definiendo la integración de la comisión binacional que se acordó en esa oportunidad con las autoridades brasileñas, indicó.

“Preocupa cada contagio en Rivera, algunos especialmente, por la forma en que se dan, por dónde se dan y por la eventualidad de que no se sepan controlar”, dijo Lacalle Pou. La idea del Ministerio de Salud Pública y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado es hacer tests aleatorios, para saber si existen contagios, agregó.

“La gente está respetando bastante, tomó conciencia. Aprovecho para reiterar que esto depende de la gente, de la libertad responsable, que han utilizado muy bien hasta el momento los uruguayos, y no me cabe ninguna duda de que Rivera lo va a hacer igual”, señaló el mandatario.

Lacalle Pou aseguró que hoy no habrá anuncios ni medidas nuevas y reiteró que esta visita se realizó para presenciar cómo se está llevando el trabajo de las instituciones en la zona. “Estamos monitoreando de cerca la frontera, la situación de Rivera es la más compleja porque ya se dio el foco”, subrayó.

“No tenemos tiempo para aprender, se aprenderá sobre la marcha. Pido disculpas si algo no sale bien, pero, entre la coordinación de las emergencias, las camas de CTI, las emergencias, las ambulancias, la información bien transparente, si surge un foco en Rivera o en Livramento y saber en tiempo real qué actitud tomar, me parece que dentro de toda la preocupación, me voy tranquilo porque en Rivera se está haciendo todo lo posible”, finalizó.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, destacó el importante despliegue del Ejército y que hay un reconocimiento de los vecinos del departamento de Rivera en los cuatro puntos donde se ubican los puntos de control. “Hay un trabajo coordinado entre el Ejército, la Aduana, el Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Migración y la Policía Nacional”, enfatizó.

“Vi al Estado con una presencia muy fuerte en el cuidado de la gente y veo a la comunidad, que tuvo un cambio muy importante en el uso del tapabocas. Hay que cuidar a quienes nos cuidan y, además de ver cómo se están cumpliendo las disposiciones, dar el reconocimiento, junto con el presidente, Luis Lacalle Pou, a los efectivos militares que están en la primera línea de batalla y más se exponen”, remarcó.