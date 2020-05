Gobierno anuncia reapertura de atención en oficinas públicas

Noticias

Un paso más hacia la “nueva normalidad”

El presidente Luis Lacalle Pou anunció, al iniciar la videoconferencia de prensa con medios del interior, que debido a indicios favorables en la situación sanitaria del país, a partir de mañana se retoma la atención en las oficinas públicas. La medida fue decidida en conjunto con los técnicos y los propios funcionarios de la Administración Pública, dijo. De 866 análisis realizados hoy, 7 evidenciaron la presencia de COVID-19.

Pie de foto: Presidente Luis Lacalle Pou encabeza videoconferencia con medios del interior del país

“Esta iniciativa surge como consecuencia del reclamo de periodistas del interior de participar y preguntar sobre temas de interés de cada departamento”, expresó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la videoconferencia de prensa para los medios periodísticos del interior del país este lunes 4, desde Torre Ejecutiva.

El mandatario estuvo acompañado por los ministros de Salud Pública, Daniel Salinas; de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; de Desarrollo Social, Pablo Bartol; de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte; de Interior, Jorge Larrañaga; de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie; el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, y el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva.

Como es habitual, el presidente inició informando sobre los casos de COVID-19 a nivel nacional. “Tenemos en el entorno de 193 casos activos y 447 personas recuperadas. Este lunes hubo 7 casos positivos de 866 análisis procesados”, añadió.

Señaló que el Gobierno desarrolla una transición hacia la llamada “nueva normalidad” con participación de los ministros, el equipo de técnicos y el grupo de científicos. En ese sentido, recordó que los primeros pasos fueron la apertura de las escuelas rurales y el sector de la construcción, a cuyos operarios se les realizó, de manera aleatoria, unos 430 tests en todo el país. En ninguno de estos análisis se evidenció la presencia de COVID-19, informó.

“Esto no quiere decir que no haya ningún caso en el sector, pero sí debemos decir que no hubo contagio masivo, a efectos de permitirnos seguir evaluando la apertura de otras actividades”, aseguró Lacalle Pou. En ese sentido, anunció que este martes 5 se reiniciará la atención en las oficinas públicas, con protocolos consensuados con técnicos y funcionarios. Asimismo, agregó que en el corto plazo se evaluará la apertura de otros ámbitos de la educación, actividades productivas y comerciales, aunque prefirió no adelantar fechas. “Cuánto demorará, no sabemos. Depende de la conducta de los uruguayos, con una libertad responsable que supieron utilizar y hoy nos permite avanzar en actividades en la nueva normalidad”, expresó.

Recordó que desde el 13 de marzo el Gobierno trabaja en todos los ámbitos: sanitarios, económicos y sociales y que muchas medidas se tomaron con el objetivo de ofrecer subsidios o apoyo a emprendimientos para que subsistieran. “Hoy tenemos tranquilidad, no sabemos cómo será mañana, por eso abrimos de a poco. Los recursos que tenía el Estado uruguayo — antes del 13 de marzo — nos obligaban a tener una conducta austera en el manejo de la economía”, agregó.

El jerarca comunicó que este lunes se reunió con las autoridades del sector turístico, para el que el problema es muy grande, ya que el retorno a la actividad depende también de los países vecinos y del mundo globalizado. “No conocemos el final de la historia, por eso generamos subsidios, préstamos y alivios a los servicios públicos”, insistió.

El mandatario fue consultado por 12 periodistas y los temas abordados en primera instancia fueron: la preocupación por los 22 casos de COVID-19 en Santana do Livramento, cómo ayudar a los comercios locales de frontera y la atención de 65.000 usuarios en el hospital de Rivera. Al respecto, respondió que el martes 5, a las 11:00 habrá una reunión con autoridades de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Salud Pública y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) para tratar temas de frontera. “Es un reclamo histórico la vida binacional de Rivera. Las medidas que se toman para departamentos limítrofes no deben ser (concebidas) con mentalidad de Montevideo”, subrayó Lacalle Pou. Sostuvo que el problema también se verá en Artigas, por el comienzo de la zafra de azúcar en la zona de Bella Unión.

Con respecto a la consulta sobre el aumento de ventas locales por el control del contrabando, señaló: Hoy el Gobierno está en varios planos en frontera, tales como el patrullaje que lleva adelante la cartera de Defensa o el trabajo del Ministerio del Interior en controles que frenaron el contrabando.



También en referencia a Rivera, el director de ASSE, Leonardo Cipriani, destacó que hay 23 residenciales de adultos mayores en ese departamento y que, coordinadamente con la Dirección Departamental de Salud, se procederá al hisopado de todos los residentes y funcionarios, unas 500 personas en total. Agregó que en los próximos 15 días se entregarán 7 u 8 respiradores más, se aumentarán las camas de cuidados intermedios a 10 y se entregará una nueva ambulancia.



Consultado desde San José, sobre la transferencia de fondos a las intendencias departamentales, Lacalle Pou recordó que es una medida obligatoria para el Gobierno nacional, hecho que no se altera aunque las elecciones departamentales se hayan postergado.

La evasión de impuestos del transporte de carga en una suma superior a los 500.000.000 de pesos en la zona de Soriano fue otro tema de consulta, al cual Lacalle Pou respondió que firmó un decreto que suspende el monitoreo del Sistema Integrado del Transporte de Carga (SITRAC) porque generaba dificultades para las medianas y pequeñas empresas de transporte. “La formalidad es un fin primordial para este Gobierno”, pero se requiere un sistema de contralor que abarque a todos, los que tienen una flota de camiones o los que tienen dos, explicó.

Desde Durazno, fue consultado sobre la nueva formalidad laboral y el impacto de la tasa de desempleo cuando culmine la emergencia sanitaria. Al respecto, dijo que para el interior el desempleo en febrero era del 10,5 % y actualmente no hay cifras oficiales por carecer de elementos. Sostuvo que todo dependerá de la vitalidad de las empresas medianas y de los rubros que están afectados, como los sectores primarios. No obstante, aseguró que “hay otros sectores que apenas se abra el mundo seguirán su trayectoria creciente”.

Afirmó que el desempleo crecerá y el Gobierno no escatimará en invertir recursos en los seguros de desempleo. En tal sentido, dijo que se negocia con el Ministerio de Trabajo y el Banco de Previsión Social (BPS), sobre el seguro de paro parcial.

Otra de las preguntas provino de Rocha, en referencia a temas pesqueros. El mandatario dijo que analiza en diversas reuniones la coexistencia de la pesca nacional industrial con la artesanal, lo que implica cuidar los recursos pesqueros y disponer de zonas protegidas. A su entender, también es importante brindarle vitalidad al puerto de La Paloma, según agregó.

También respondió que la relación del país con Estados Unidos es muy buena y recordó que Uruguay mantiene créditos abiertos con el varios organismos internacionales.

Desde Paysandú, le consultaron sobre la ley de la interrupción voluntaria del embarazo y recordó: “Tenemos una agenda pro vida, hay una ley que acompaña a la madre que no desea serlo”, asimismo, agregó que la educación sexual es fundamental.

Finalmente, hizo énfasis sobre cómo recaba la información el grupo de asesores, y aseguró que se desplazan por lugares puntuales del territorio. A modo de ejemplo, citó el monitoreo en Nueva Palmira, los controles en Rivera, por la zafra de caña de azúcar, o en zonas rurales, realizados para evaluar el comienzo de clases. Puntualizó que equipos de ASSE y del Ministerio de Salud Pública recorren los hospitales para conocer la capacidad en tratamiento intensivo e informó que actualmente hay un 55 % de camas libres. Agregó que las fortalezas, debilidades y desequilibrios del interior del país se valoran también en el Congreso de Intendentes, con análisis de infraestructura vial, conectividad y economía.

También desde la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia, le consultaron sobre medidas relacionadas al turismo, a lo cual respondió que en primer lugar se reactivará el turismo interno y que el resto depende de los países vecinos y de la recuperación de la conectividad aérea.

Con respecto al comienzo de clases en Montevideo y Canelones, Lacalle Pou reiteró que “no hay fecha definitiva y algunas de las vacaciones se verán recortadas”.

