Lacalle Pou en Treinta y Tres: “Nos relajamos y retrocedimos algunos casilleros”

Publicado: 22.06.2020 14:50h.

El presidente, Luis Lacalle Pou, anunció, este 22 de junio, las medidas tomadas para la ciudad de Treinta y Tres con motivo del brote de COVID-19 de las últimas horas: suspensión hasta el 3 de julio de la educación presencial, controles fronterizos en cinco puntos del departamento, realización de hisopados a quienes permanecen en cuarentena y otros mil tests al personal de la salud, familiares y pacientes.

Pie de foto: Conferencia de prensa del presidente, Luis Lacalle Pou, en Treinta y Tres

Estas decisiones fueron presentadas por el mandatario en la recorrida de las autoridades por Treinta y Tres. Lacalle Pou arribó a la ciudad olimareña sobre las 11:00 horas para conocer de primera mano la situación en la ciudad y definir los próximos pasos ante el brote del virus.

Junto con el presidente, viajaron el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado; el ministro de Defensa Nacional, Javier García; el de Salud Pública, Daniel Salinas, y el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani.

La delegación se reunió en la Casa de la Cultura de Treinta y Tres con el intendente local y presidente del Comité Departamental de Emergencias (CECOED), Elías Fuentes; el coordinador del CECOED, Washington Pereyra; el comandante en jefe del Ejército, Gerardo Fregossi, y autoridades departamentales de la Policía, así como autoridades departamentales y nacionales de la Administración Nacional de Educación Pública.

Una vez finalizada la reunión, Lacalle Pou anunció medidas preventivas que incluyen: exhortación a mantenerse dentro de los domicilios, uso del tapabocas, distanciamiento social de dos metros y suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos hasta el viernes 3 de julio.

También se instalarán cinco puestos preventivos de control sanitario, coordinados por Defensa Nacional y con la colaboración del Ministerio del Interior. Allí se llevará el registro de ingreso y egreso de personas a la ciudad, toma de temperatura y limpieza de vehículos con rodiluvios. Los insumos serán aportados por el Sistema Nacional de Emergencias y la intendencia local.

Lacalle Pou adelantó que se completará el hisopado a la totalidad de los contactos, ya en cuarentena, a todo el personal de la salud y a pacientes internados en el centro de salud donde surgió el primer caso. Añadió que, en coordinación con la Dirección Departamental de Salud del MSP, ASSE y el sistema mutual privado, se realizará un hisopado aleatorio a un millar de personas del departamento para evaluar la circulación viral.

El CECOED se mantendrá en sesión permanente y en coordinación con el Gobierno nacional para la realización de evaluaciones periódicas de la evolución del brote epidémico.

Lacalle Pou subrayó que “cada acción personal, colectiva o grupal puede beneficiar o perjudicar a todos”

Asimismo, explicó a los medios locales de comunicación que se trasladó hacia Treinta y Tres para enterarse “de primera mano” la información que tienen “aquellos que están en el territorio, en la batalla diaria”. Agradeció el trabajo y esfuerzo puesto ante la situación sanitaria, por la ayuda que representan para la toma de decisiones.

El mandatario fue enfático al señalar que, “obviamente, estas medidas no sirven de nada si en la ciudad de Treinta y Tres la gente no anda con el tapabocas, si no mantiene un distanciamiento físico sostenido” ni se adopta el resto de las recomendaciones sanitarias.

Luego se dirigió a todos los uruguayos y manifestó: “Nos relajamos un poco”. Tras recordar que el 13 de marzo el Gobierno tomó medidas urgentes, afirmó que, sin instalar una situación de alarma, “con lo que está pasando el día de hoy, retrocedimos algunos casilleros”. Explicó que la realidad obliga a poner una pausa en el camino hacia la denominada “nueva normalidad” y expresó: “Lo hacemos con pesar, pero es nuestro deber”.

Subrayó que cada acción personal, colectiva o grupal puede beneficiar o perjudicar a todos. En ese sentido, dijo que, si bien entiende la intención de reunirse, aún no es tiempo para eso. “Es muy importante que estos días se apriete el control sobre cada uno de nosotros y sobre nuestros amigos, familiares, compañeros, porque, si no, vamos a tener una recaída”, resaltó.

Lacalle Pou sostuvo que Treinta y Tres demostrará que con las nuevas medidas adoptadas y con libertad responsable se frenará el contagio y se podrá pensar en nuevas aperturas.

