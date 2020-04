Uruguay dispone de insumos sanitarios nacionales para enfrentar el coronavirus y eso brinda tranquilidad, afirmó Lacalle Pou

Noticias

Instituto Pasteur y Facultad de Ciencias

Publicado: 30.04.2020 13:59h.

Tras asistir a la presentación de kits de diagnóstico para COVID-19 desarrollados por científicos de la Universidad de la República y el Instituto Pasteur, el presidente Lacalle Pou consideró que es una tranquilidad disponer de hisopos, mascarillas o respiradores de producción nacional, porque son insumos que el mundo necesita. Valoró el compromiso de los investigadores y dijo que sería un orgullo colaborar con otros países.

Pie de foto: Presidente Lacalle Pou con científicos uruguayos

“Vinimos a reconocer y agradecer el trabajo que se está haciendo por parte de decenas de investigadores científicos, muchos de ellos jóvenes haciendo sus primeras armas con una gran responsabilidad”, expresó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, este jueves 30 en la Facultad de Ciencias.



El mandatario presenció la presentación de los kits de diagnóstico para COVID-19 desarrollados por expertos uruguayos de la Universidad de la República (Udelar) y el Instituto Pasteur de Montevideo, en el marco del convenio entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Banco Interamericano de Desarrollo.



Lacalle Pou, que llegó acompañado por los ministros de Salud Pública, Daniel Salinas, y de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, fue recibido por el prorrector de la Udelar, Juan Cristina, y los representantes del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias y del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur, Pilar Moreno y Gonzalo Moratorio. En diálogo con los medios informativos, el mandatario detalló que el objetivo de su visita fue conocer a la gente que allí trabaja, además de observar los recursos tecnológicos y el ciclo de los testeos.



“Desde que las decisiones se empezaron a complejizar se requirió la asistencia y ayuda de un equipo científico muy importante que nos está dando una mano en la toma de medidas. Tener el respaldo científico de gente comprometida de primer nivel y tratar de adelantar comportamientos es fundamental. La ciencia siempre ha estado y seguirá estando”, indicó, en referencia a la pandemia de COVID-19.



Y subrayó: “Nos vamos reconfortados, en momentos difíciles del país, por esas grandes y pequeñas anécdotas, tales como la del día que se dispuso que se podía trabajar y estaba lleno de chiquilines investigadores que querían hacerlo y tomaron cartas en el asunto para ayudar al país a que salga lo mejor posible de esta pandemia”.



El presidente expresó que no se puede evaluar el porcentaje de autonomía científica alcanzado por Uruguay al desarrollar hisopos, mascarillas y respiradores, pero, reflexionó, el país gana en tranquilidad. “El mundo salió a necesitar este tipo de insumos y tener algunos de ellos vitales, como los tests, nos da la tranquilidad de que, sin perjuicio de la soberanía de otros países que los requieran, nosotros tenemos los propios. Eso es certidumbre y un anclaje en estos procesos tan complejos”, aseveró.



Lacalle Pou dijo que “sería un orgullo poder colaborar con otros países”. “Uruguay no solo está preguntando (a otros países), sino que (también) se le está preguntando (a nuestro país) las cosas que ha hecho. Eso es un orgullo adicional”, remarcó.



El jerarca valoró el trabajo de los científicos uruguayos y, en ese sentido, informó que el grupo que colabora con el Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria redactó un instructivo de retorno al trabajo en la Administración Pública. El protocolo está condicionado a lo que suceda el próximo sábado 2, día en que se conocerá el resultado de los 400 tests a trabajadores de la construcción.



En referencia al presupuesto para el sector científico, recordó que en 2014, tras las elecciones internas, cuatro candidatos a presidente firmaron un compromiso para invertir el 1 % del producto interno bruto (PIB) en ciencia y tecnología, pero ese porcentaje es de 0,36 % en la actualidad.



“Cuando doy mi palabra y pongo una firma, debe ser un compromiso que no tiene vuelta atrás (…). Cuando establezca un porcentaje, lo voy a cumplir, pero pido que no me hagan comprometerlo cuando no tengo esa valoración”, respondió a los periodistas.