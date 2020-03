Presidente Luis Lacalle Pou: “Mañana arranca un Gobierno que no va a descansar”

Noticias

Cambio de mando

Publicado: 01.03.2020 17:27h.

El Gobierno que arranca mañana no descansará, llevará adelante la tarea de todos los uruguayos y, si todo sale bien, será gracias al equipo, pero, en caso contrario, “no miren al costado, la responsabilidad va a ser exclusivamente del presidente de la República”, expresó Luis Lacalle Pou, este domingo 1.º, luego de que el expresidente Tabaré Vázquez le entregara la banda presidencial.

Pie de foto: Luis Lacalle Pou

Una vez recibida la banda presidencial de manos del presidente saliente, Tabaré Vázquez, el mandatario entrante, Luis Lacalle Pou, expresó un breve discurso en la plaza Independencia, en el cual agradeció a Vázquez, a todos los presidentes que asistieron a su investidura, a los ciudadanos que se acercaron a acompañarlo y, en especial, a los paisanos que vinieron desde “tierra adentro”, según sus propias palabras.

Aseguró que “mañana arranca un Gobierno que no va a descansar, que va a llevar adelante la tarea de todos los uruguayos y que, si todo sale bien, será gracias al equipo”, pero que, en caso de que las cosas no salgan según lo esperado, no habrá que mirar al costado porque “la responsabilidad va a ser exclusivamente del presidente de la República”.

Discurso del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la plaza Independencia

“Primero y antes que nada, le quiero agradecer al presidente Tabaré Vázquez por haber prestado el servicio al país en estos últimos cinco años, en el acierto o en el error, el país ha construido una democracia en este tipo de ceremonia.

Quiero agradecerles de corazón, una vez más me han hecho emocionar aquellos paisanos que salieron de tierra adentro hace muchos días y hoy nos escoltaron hasta acá.

Quiero agradecerle a hombres, mujeres y jóvenes de haber dejado este domingo y venir a saludarnos, voy a hablar en nombre de todo el equipo, lo tomamos como una responsabilidad; cada aplauso, cada abrazo, cada ‘viva’ no hace nada más ni nada menos que ponernos más carga arriba de los hombros.

Pero quédense tranquilos, que en este mundo moderno de liderazgos colectivos hemos tenido un proceso de sumar cinco partidos políticos, pero, sobre todo, sumar seres humanos de buena voluntad que van a dejar lo mejor de lo mejor de ellos en estos próximos cinco años para el bien del país.

Quiero agradecer una vez más a las delegaciones extranjeras, sé que tienen ocupaciones en sus países, y Uruguay agradece el honor que le hacen con esta presencia.

Vuelvan a sus casas que mañana arranca un Gobierno que no va a descansar, mañana arranca un Gobierno que va a llevar adelante la tarea de todos los uruguayos. Y, por último, si todo sale bien, será gracias al equipo, y, si en algún momento las cosas no salen como los uruguayos necesitan y quieren, no miren al costado, la responsabilidad va a ser exclusivamente del presidente de la República. Muchísimas gracias.”