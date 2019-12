Rodolfo Nin Novoa: “Uruguay es el país con mayor profundidad institucional del continente, no en vano somos una democracia plena”

Noticias

Democracia uruguaya

“Podemos discutir sobre muchos tópicos de la vida nacional, pero no tengo ninguna duda de que Uruguay es el país con mayor profundidad institucional del continente, no en vano somos una democracia plena” y ejemplo es el viaje a Argentina de Tabaré Vázquez y Luis Lacalle, subrayó el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa.

“El trato de Vázquez con Lacalle Pou en el viaje a Argentina fue muy cordial, fue una buena misión tanto adentro del avión como en el almuerzo, en Buenos Aires, como corresponde a dos uruguayos republicanos”, remarcó Nin Novoa ante una consulta de medios de prensa referente al viaje en conjunto a Buenos Aires con la finalidad de participar en la asunción del mandatario argentino, Alberto Fernández.. “Esa es la característica republicana que tiene el presidente Tabaré Vázquez, el futuro presidente Luis Lacalle y que tenemos todos los uruguayos”, dijo.

“Podemos discutir sobre muchos tópicos de la vida nacional, pero no tengo ninguna duda de que Uruguay es el país con mayor profundidad institucional del continente. No en vano somos una democracia plena y es una construcción que se ha hecho a lo largo de muchas generaciones. No es un invento de los gobiernos actuales, más allá de que nosotros hemos profundizado y favorecido esta cultura de entendimiento y diálogo”, agregó.

En la oportunidad, valoró el editorial que publicó el periódico de Estados Unidos New York Times, que comenta: “No perdamos el Uruguay que tenemos”.

En relación al acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, dijo que los presidentes tomarán decisiones en el momento oportuno. “Todos los tratados internacionales no son pasibles de revisión, son aceptados o rechazados”, precisó Nin, quien aclaró que no se pueden revisar, porque si no, ninguna acción multilateral lograría concreciones.

Por otra parte, en materia de integración regional aseguró: “El Mercosur es una herramienta muy importante, todos lo queremos y queremos mejorarlo y flexibilizarlo. Desde 2015 planteamos que necesitábamos un sinceramiento y flexibilización, hay muchos gobiernos que están en este camino y ojalá se pueda concretar, porque no hay destino en soledad, como dice el presidente Vázquez. La región progresa toda junta o se van creando focos de inestabilidad, que son peligrosos, con sentido de emulación muy rápido; ejemplos: la situación de Chile y la de Bolivia”, enfatizó el secretario de Estado.

“Cuando me dicen a mí que ustedes no consultaron sobre la aplicación de la cláusula democrática para Bolivia, digo que las convicciones y los principios no se consultan”, afirmó.

“Cuando nos podamos sentar con el próximo canciller, conversaremos sobre actividades internacionales en Ginebra sobre derechos humanos, cuestiones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Mercosur, Organización de Estados Americanos, entre otros”, acotó.

En relación al discurso del ministro de Economía de Argentina, indicó que le quedaron grabadas algunas frases como que no se puede hacer un ajuste en momento de crisis. Además informó que solamente ha establecido comunicación con Felipe Sola, próximo canciller de Argentina. “No creo que haya ningún tipo de restricción en materia de comercio más profunda de la que hay eventualmente. No tengo temores sobre que el próximo Gobierno haga política de ajustes”, consideró.