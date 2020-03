Ministro Rossi destacó avance general en infraestructura de Uruguay tras trabajo integral de direcciones de Transporte y Obras Públicas

Noticias

“Hay muchas obras en marcha que continuarán y otras prontas para iniciarse, las que están previstas en el financiamiento del Presupuesto nacional próximo porque son importantes para el futuro de la infraestructura en el Uruguay y para los ciudadanos, que son el destinatario del trabajo del Estado”, afirmó el ministro Rossi. Destacó el avance integral y coordinado de los distintos departamentos del ministerio.

Pie de foto: Víctor Rossi acompañado por el equipo de directores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas

“Hemos realizado el mejor esfuerzo, lo que permitió lograr muchos avances”, afirmó el titular de Transporte y Obras, Víctor Rossi, en conferencia de prensa este viernes 28. En esa oportunidad, reconoció la labor de difusión que cumplieron los periodistas de los distintos medios de comunicación, desde la coincidencia y la diferencia, acerca de las obras y proyectos de las distintas áreas.

Al repasar su gestión nombró el área de Vialidad y los planes desarrollados, la de Hidrografía y su amplia tarea, la actividad portuaria, con grandes movimientos por obras en marcha, y el Ferrocarril Central, con un futuro de gran desarrollo a través de los 270 kilómetros previstos. También recordó la labor de la Dirección Arquitectura y las políticas de convenios, así como a Topografía, que acompañó todos estos proyectos mediante la generación de las condiciones físicas.

Asimismo, hizo referencia a los temas aeronáuticos y resaltó que se mandó al Parlamento nacional un proyecto de creación de una red de aeropuertos, la que necesita sostén financiero, para que algunas terminales aéreas puedan llegar a las exigencias internacionales. “Es una necesidad imprescindible para promover la aeronavegación en el Uruguay”.

“Me voy satisfecho, porque se hizo el mejor esfuerzo que nos comprometimos a llevar adelante al asumir la gestión 2015-2020. Hemos tenido muchos logros y resultados positivos. No se resolvieron todos los temas, pero creemos que dimos buena pelea”, enfatizó.

Destacó la labor integral de las direcciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en forma coordinada. “Actuaron como un cuerpo y no cada uno por su lado, no buscaron el éxito particular, sino el avance general en infraestructura para el país, y eso se logró”. Agregó que a nivel vial se mejoraron muchas situaciones.

También resaltó que hay muchas obras en marcha que continuarán y otras prontas para iniciarse, las que están previstas en el financiamiento del Presupuesto nacional próximo porque son importantes para el futuro de la infraestructura en el Uruguay y para los ciudadanos, que son el destinatario del trabajo del Estado.