El ritmo de trabajo que marcará el Gobierno será trabajar todas las semanas como si fuera la última

Noticias

Luis Lacalle Pou en la Patria Gaucha

Publicado: 07.03.2020 14:47h.Compartir Imprimir

El respaldo a los operativos de alto impacto de la Policía, el envío del proyecto de ley de urgente consideración al Poder Legislativo el lunes 16, la atención permanente al tipo de cambio y la adecuación tarifaria son algunas de las medidas que el presidente Luis Lacalle Pou analizó en su primera semana en el Gobierno. Aspira a que la impronta sea “trabajar todas las semanas como si fuera la última”, definió.

Pie de foto: Beatriz Argimón, Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Javier García, en la Fiesta de la Patria Gaucha

“Aspiro a que todas las semanas, de aquí en adelante, sean importantes para el Gobierno y para la gente”, dijo el presidente Lacalle Pou este sábado 7 a mediodía, después del desfile que inauguró el festival folklórico de la Patria Gaucha en Tacuarembó. Añadió que “esto va a marcar la impronta del Gobierno en todos sus ministerios y entes autónomos: trabajar todas las semanas como si fuera la última”, definió.

El mandatario participa regularmente del encuentro desde 2010 y en la ocasión, primer año en el principal cargo del Poder Ejecutivo, cabalgó junto a su esposa, Lorena Ponce de León, y amistades provenientes de Montevideo, Cerro Colorado y otros parajes del interior del país. Es la primera vez que un presidente desfila en la fiesta desde su creación en 1986.

Los medios de comunicación lo consultaron acerca de los operativos de alto impacto lanzados en varias jefaturas de Policía esta semana. Subrayó la defensa al Ministerio del Interior y la Policía. Aseguró que “podemos hablar de cada acto criticado” y sostuvo que “nadie se puede llamar a engaño: dijimos que iba a haber enseguida de comenzado el mandato una reunión con todas las jerarquías policiales y lo están llevando adelante, tienen todo el respaldo del ministerio y de la Presidencia”.

Por otra parte, anunció que este lunes 16 firmará el proyecto de ley de urgente consideración con los ministros, que contiene modificaciones a partir del intercambio con los representantes de los partidos políticos que integran la coalición de gobierno (partidos Nacional, Colorado, de la Gente, Independiente y Cabildo Abierto).

En otro aspecto, indicó que las fluctuaciones del precio internacional del barril de petróleo determinaron que se postergara la definición en cuanto a la adecuación tarifaria hasta el miércoles 11, para así observar las consecuencias sobre los procesos agropecuarios (por ejemplo, la cosecha de soja).

Además, sostuvo que la suba del tipo de cambio preocupa al Gobierno porque muchos uruguayos ganan en pesos y tienen deudas en moneda extranjera. Recordó que Uruguay acompaña lo que ocurra con la canasta de monedas de países con productos que compiten con los nacionales. Dijo que esta suba del dólar tiene motivos externos, con un fortalecimiento generalizado del dólar en todo el mundo, y que, en ese marco, Uruguay intervendrá para contener los cambios bruscos, tal como fue anunciado en la campaña.

“Gobernar es tratar de ser justo en las distintas tensiones, el tema es que cuando favorece a las exportaciones no se produce el efecto de un día para el otro que genera ese flujo comercial al exterior, no ingresa enseguida capital, pero altera enseguida la vida de los uruguayos, por eso dijimos más de una vez de acompasar, reitero, un dólar más competitivo, sin castigar con estos saltos a la ciudadanía, no es fácil, si no, lo haría cualquiera”.

Se estudia la posibilidad de decretar la emergencia agropecuaria porque “la sequía está brava”, confirmó el presidente. Adelantó que en días habrá más novedades por parte del ministro de Ganadería, Carlos Uriarte.