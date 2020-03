En materia de seguridad, Gobierno otorgará nuevas herramientas legales y materiales a la Policía

Noticias

Presidente Luis Lacalle Pou

Publicado: 01.03.2020 16:38h.Compartir Imprimir

La primera actividad del presidente, Luis Lacalle Pou, el 2 de marzo será la reunión con el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y con los jefes de Policía de todo el país. La definición se inscribe en el compromiso del Gobierno con los funcionarios que custodian la seguridad pública mediante apoyo legal y moral a todos los uniformados. “No estamos dispuestos a ceder territorio a la delincuencia”, afirmó.

Pie de foto: Luis Lacalle Pou

La delincuencia, el narcotráfico y el abigeato son los tres delitos que mencionó el presidente Luis Lacalle Pou en su primer discurso como mandatario, este 1.º de marzo, ante la Asamblea General. Adelantó que el Gobierno introducirá cambios en los códigos penal y procesal penal, así como normativas para la Policía.

“No tenemos dudas de que estamos ante una emergencia”, señaló Lacalle Pou. Indicó que el presupuesto en seguridad se cuadriplicó, pero que se incrementaron los delitos en el país. En ese sentido, el presidente adelantó que la primera reunión del lunes 2 de marzo será con los jefes departamentales de Policía, en la Torre Ejecutiva.

“No estamos dispuestos a ceder territorio a la delincuencia ni al narcotráfico y vamos a perseguir el abigeato”, afirmó. “Vamos a recuperar el control de cada rincón de nuestra patria y también de las cárceles”, complementó.

“Hace muchos años que enfrento una batalla con (el filósofo Thomas) Hobbes, porque no doy el brazo a torcer: el hombre no es el lobo del hombre”, señaló el novel mandatario. “El hombre es un ser que vive en paz y debe cuidar a sus semejantes. Atravesamos en muchos lugares de nuestro país procesos de anomia, en los cuales la ausencia o conflicto de normas, de alguna manera, distorsiona las relaciones pacíficas”, justificó.