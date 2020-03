Javier García consideró que la primera jornada del patrullaje fronterizo fue “extremadamente positiva”

Noticias

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, afirmó que la primera jornada del patrullaje fronterizo que comenzó el lunes 16 fue “extremadamente positiva” para los 1.209 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea e indicó que el despliegue es superior al previsto originalmente. Además, destacó que los militares están a plena disposición del Ministerio de Salud Pública para evitar la propagación del coronavirus.

“El lunes 16 se realizó el lanzamiento del patrullaje de las fuerzas armadas en frontera, en cumplimiento de la ley n.º 19677. Por tal motivo, se desplegaron 1.209 efectivos de las tres fuerzas, casi 800 del Ejército, 300 de la Armada y el resto de la Fuerza Aérea”, detalló García, tras el acuerdo ministerial con el presidente, Luis Lacalle Pou, realizado este martes 17 en la Torre Ejecutiva, instancia en la que fue acompañado por el subsecretario de la cartera, Rivera Elgue.

“La primera conclusión es extremadamente positiva, con un despliegue superior al previsto originalmente, y tuvimos una excelente respuesta de la ciudadanía”, expresó el titular de Defensa. En la oportunidad, comunicó que se identificaron vehículos de carga, se controlaron bodegas y se custodiaron ríos y el espacio aéreo con absoluta normalidad.

“En el despliegue en frontera nos preparamos, capacitamos y salimos al territorio con más del doble de efectivos que lo que suponíamos, por lo que no tenemos ninguna excusa para no hacer en estos 15 días lo que no se hizo en un año y medio previo”, expresó García, quien comunicó que este martes 17 firmó el proyecto de ley de urgente consideración.

El jerarca describió que, desde el fin de semana pasado, los efectivos colaboran en el plan de combate al coronavirus. De acuerdo con los pedidos y lineamientos del Ministerio de Salud Pública, entregan material informativo en aeropuertos y pasos de frontera. “Los comandos de las fuerzas están dispuestos y ofrecen trabajar en zonas de frontera para acentuar la contención de la eventualidad para enfrentar la enfermedad. Ofrecimos despliegue, control de parámetros sanitarios, tomar la temperatura para descartar signos de la enfermedad”, agregó.

El comandante de la Fuerza Aérea, Luis Heber De León, brindó las aeronaves y helicópteros para el eventual traslado de pacientes o material de laboratorio o ir a buscar el material que se necesite, acotó.

“Las medidas se van evaluando constantemente, pero no me consta que el cierre de frontera departamental esté arriba de la mesa”, advirtió García en respuesta a una consulta de un medio informativo. “La prioridad es cuidar la salud humana”, aseguró.

En tanto, Elgue manifestó que, junto con el Sistema Nacional de Emergencia, se trabaja en la articulación en pasos de frontera, puertos, aeropuertos o en la frontera seca con Brasil y reafirmó que quien define el protocolo de actuación es el Ministerio de Salud Pública. “Nosotros alimentamos con la experiencia el manejo de puntos de entrada y establecimos lineamientos para el cierre de frontera con Argentina”, dijo.