Asumieron las nuevas autoridades de ASSE en centro auxiliar de Las Piedras

Publicado: 11.06.2020 15:13h.

La recategorización a hospital del centro auxiliar de Las Piedras, dependiente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) será prioridad en la próxima Rendición de Cuentas, aseguró el presidente del organismo, Leonardo Cipriani, durante la asunción de Gustavo Varela y Jorge Ruiz como autoridades del nosocomio.

Pie de foto: Autoridades de Asse

Cipriani participó, este miércoles 10, del acto de cambio de autoridades en el centro auxiliar de Las Piedras, que también fue presenciada por representantes nacionales y autoridades departamentales y locales, así como por funcionarios. El jerarca anunció, además, que se trabaja con la Red de Atención Primaria (RAP) de Canelones para fortalecer la atención domiciliaria.



Los pacientes de la ASSE se merecen la atención del médico de radio en su domicilio, en este departamento y en todo el país”, expresó. También mencionó la coordinación con el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME 105), para la instalación de un móvil en la región.



En otro pasaje de su alocución, Cipriani agradeció los servicios prestados por el equipo de dirección encabezado por Virginia Farré y adelantó que continuará la línea de gestión desarrollada y que habrá mejoras, como la culminación de la obra de la emergencia. Además, anticipó la puesta en funcionamiento de un hospital diurno para el tratamiento de pacientes oncológicos.



“La confianza de este directorio está en ustedes. Sabemos de su capacidad en la gestión y en el trabajo”, para realizar las transformaciones que se consideren necesarias. Todos nos sentimos parte de esto y de lo mejor que va a venir”, expuso el vicepresidente del organismo, Marcelo Sosa. “Nos comprometemos a trabajar y a apoyarnos en aquellos que hacen el trabajo diario”, reafirmó.



En tanto, el nuevo director, Gustavo Varela, reconoció: “Gracias al equipo de dirección anterior, hoy tenemos un hospital, no lo voy a llamar nunca centro auxiliar, que realmente funciona bien; obviamente con cosas para mejorar”. Dijo que la transmisión fue “ordenada y prolija”, ya que “Farré y su equipo han sido absolutamente abiertos: nos entregaron toda la información y tenemos clarísimo hacia dónde se va”.



“Hemos convocado a Farré a seguir siendo parte del equipo, y lo ha aceptado, para demostrar que acá no hay un ánimo refundacional ni nada por el estilo, sino los cambios que se estiman necesarios en las instituciones ante un cambio de gobierno”, analizó.



Por último, manifestó su compromiso a trabajar y apoyar a quienes realizan el trabajo diario, con apoyo en el directorio de ASSE, para “seguir el rumbo marcado, perfeccionar lo que es posible y seguir adelante”.