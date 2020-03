Profesionales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas auditarán el estado real de las rutas

Noticias

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, adelantó en rueda de prensa que la unidad conformada por funcionarios profesionales de esa cartera realizará la principal auditoría, referida al estado de las rutas de todo el país. “Si no tenemos los recursos suficientes para hacer obras en forma directa, debemos buscar fórmulas de asociación con capital privado”, anticipó el jerarca.

“Hay paño para ahorrar en funcionamiento, y espero que no sea en obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Gran parte de los recursos disponibles (en la cartera) son para mantenimiento y no para obras nuevas”, sostuvo Heber, este jueves 12, en rueda de prensa, en la Torre de las Telecomunicaciones.

El jerarca fue la autoridad nacional responsable de la apertura del II Seminario Comercio Internacional, Inversión y Arbitraje, organizado por la Cátedra de Régimen Jurídico del Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) y la asociación civil Pro Arbitraje y Mediación (Red Arb Med).

“Si no tenemos los recursos suficientes para hacer obras en forma directa, debemos buscar fórmulas de asociación con capital privado que sustituyan el capital que nosotros, como Estado, no tenemos. El único recurso que tenemos como Estado es subirle los impuestos a la gente, y eso no lo queremos ni lo vamos a hacer. Estamos haciendo un esfuerzo para equilibrar las cuentas (públicas)”, enfatizó.

En ese sentido, Heber recordó que fue informado, y así se lo transmitió al presidente Lacalle Pou, que en vialidad en 2019 se gastaron 57 millones de dólares correspondientes al 2020. Es decir, que “ya venimos con afectación (de recursos)”, lamentó.

Consultado sobre la realización de auditorías en la cartera, respondió que estas “son caras” y que el ministerio cuenta con una unidad interna destinada a ese fin, conformada por funcionarios profesionales, que realizarán la tarea. Adelantó que “la principal auditoría que nosotros pretendemos hacer es sobre el estado de las rutas”.

“El (ex) ministro Víctor Rossi dijo que el 67 % de las rutas en Uruguay estaban en buen o muy buen estado, ojalá sea así”, sostuvo. “Me gustaría tener un dato científico sobre el estado efectivo de las rutas”, justificó. “Para saber dónde estamos parados es necesario tener una auditoría del estado real de las rutas, de las redes primaria, secundaria y terciaria, principalmente en las dos primeras”, ahondó.