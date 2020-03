Transporte y Obras Públicas inició negociaciones con Armada Nacional para relocalizar área naval

Noticias

Optimización de espacios portuarios

Publicado: 11.03.2020 15:12h.

Al análisis sobre la ubicación de la terminal fluvio-marítima de pasajeros que utiliza la empresa Buquebús, se suma el intercambio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Armada para el traslado del área naval de la fuerza del mar en el puerto de Montevideo a otro espacio, anunció el titular de la cartera, Luis Alberto Heber, en una visita a las autoridades de la Administración Nacional de Puertos.

Pie de foto: Sede de la Administración Nacional de Puertos

El secretario de Estado participó este miércoles 11 de una visita a la sede de la Administración Nacional de Puertos (ANP), luego de la designación de Juan Curbelo como presidente del directorio de ese organismo. Al encuentro asistieron el presidente interino en ejercicio, Ignacio Berti, y el vicepresidente, Juan José Domínguez. El anuncio del ministro Heber fue expresado tras la reunión.

Además, el traslado de la terminal fluvio-marítima de pasajeros del puerto de Montevideo a la zona del dique Mauá o a cualquier otro espacio apropiado fue identificado por Heber como un desafío en materia de optimización de espacios en ese recinto.

El jerarca realizó un repaso de las obras en curso, como el viaducto en la rambla portuaria y el puerto pesquero de Capurro, que totalizarán una inversión del orden de los 240 a 250 millones de dólares. Heber destacó el dragado del puerto a 14 metros, lo que permitirá el ingreso de buques de mayor porte. También dijo que se encuentra en comunicación con autoridades de Argentina con el objetivo de impulsar la hidrovía Paraguay-Paraná, un proyecto que comprende en una de sus cabeceras al puerto de Nueva Palmira.

En tanto, Curbelo analizó: “Nos vamos a enfrentar a un desafío histórico, con visión nacional. Se compite con los diferentes puertos, y no solo los de la región. Si a las navieras no se les dan las condiciones que exigen, no van a venir. Estamos llamados a liderar el crecimiento portuario en el Río de la Plata”.

El titular de la ANP destacó la redacción, por parte de Heber, de un artículo del proyecto de ley de urgente consideración para traspasar los puertos deportivos a la órbita de ese organismo. “Tenemos fe, confianza y ganas para acompañar la gestión de Luis Alberto Heber, vamos a generar una media vuelta de tuerca en la Ley de Puertos (de 1992) y profundizar la ley en el sentido abarcativo del término, y lo haremos con todos y para que dentro de cinco años podamos decir que los puertos son mejores y más competitivos”, concluyó.