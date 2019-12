Álvaro García: No podemos afirmar que el nuevo gobierno haga una rebaja de facturas de los servicios públicos

Noticias

“Durante mucho tiempo (la oposición) planteó la necesidad de hacer una rebaja de tarifas”, pero “no podemos afirmar que esa acción será realizada” por el gobierno que asumirá el 1.º de marzo, dijo el director de la OPP, Álvaro García, ante una consulta de la prensa sobre el planteo de las autoridades electas en el marco de la transición. El jerarca detalló el material de información entregado en el encuentro de este lunes 16.

Pie de foto: Álvaro García

García, acompañado del secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y del prosecretario, Juan Andrés Roballo, informó a la prensa del material entregado en el tercer encuentro con los representantes del gobierno electo presidido por Luis Lacalle Pou.

Entre los documentos se incluyó uno de 24 páginas, que da un contexto general al cambio de autoridades y una comparación entre el Uruguay de hoy y el de hace 15 años, información sobre cada uno de los ministerios, junto con anexos agregados por los jerarcas de cada cartera y las memorias de 2018.

“Las memorias correspondientes a este año serán entregadas antes de fin de año, una vez que estén elaboradas”, explicó. Se agrega además un tomo de La Estrategia del Uruguay 2050, producto del trabajo de un país, en los ámbitos público, privado y academia, agregó.

Respecto de la petición de integrantes del gobierno electo de información adicional de cada ministerio, García dijo que, además de la entrega ya hecha, en el correr de esta semana se volverán a reunir para conocer cuáles son los nuevos requerimientos que se plantean respecto de la información ya brindada. “Si está disponible, con muchísimo gusto será entregada”, aclaró.

Sobre el material entregado con anterioridad, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) precisó que la información brindada el viernes 13 incluía la decisión que el gobierno había tomada en julio de no hacer ajustes a las tarifas de los servicios públicos hasta el fin del mandato del presidente Tabaré Vázquez (2015-2020).



Ante la consulta de la prensa de que la información sobre tarifas entregada implicaría que no debería haber aumentos en los primeros meses de la próxima gestión de gobierno, García recordó que “durante mucho tiempo la oposición planteó la necesidad de hacer una rebaja de tarifas”, (pero) nosotros no podemos afirmar que esa acción será realizada”.