Gobierno anuncia primeras medidas para mejorar cuentas públicas, atender emergencias sociales y reactivar economía

Publicado: 11.03.2020 19:50h.

El ahorro de un 15 % en gastos de funcionamiento e inversiones, excluidas las partidas salariales, integra el conjunto de primeras medidas para abatir el gasto fiscal que presentó el presidente Luis Lacalle Pou este miércoles 11. También aprobó una adecuación tarifaria por debajo del incremento de costos de las empresas públicas e incentivos a la producción agropecuaria.

Pie de foto: Álvaro Delgado, Isaac Alfie, Luis Lacalle Pou y Azucena Arbeleche

Este miércoles 11, en la Torre Ejecutiva, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, encabezó la conferencia sobre adecuación de las tarifas públicas y otras medidas económicas, acompañado del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie. Los decretos fueron suscritos por todos los secretarios de Estado.

Lacalle Pou Informó que por decreto se obliga a los ministerios a ahorrar un 15 % en gastos de funcionamiento e inversión, excluidas las partidas salariales; la prohibición de renovar o comprar mobiliario y equipamiento; la habilitación para cubrir un tercio de las vacantes generadas en el ejercicio, excepto las docentes, personal de salud y del Ministerio del Interior.

Se encomendó a instituciones públicas y privadas incluidas en el inciso primero del artículo 752 de la ley n.º 18719 a presentar los compromisos de gestión antes del 30 de abril. Además, cada inciso deberá hacerse cargo de los recursos necesarios para pagar demandas judiciales perdidas. Todas las medidas de ahorro serán supervisadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En cuanto a la adecuación tarifaria, el presidente informó que el precio de los combustibles no se cambiará ahora, debido a la baja de los precios del barril de petróleo en los mercados internacionales en los últimos días. Se logró comprar a buen precio para el segundo semestre del año. Recordó que Ancap había comprado durante el período anterior de gobierno para el primer semestre de 2020 al precio previo a la caída.

En este sentido, insistió en la buena acción del equipo económico, que derivó en esta situación. Aseguró que en cuanto se haga la adecuación, esta será sensiblemente menor que la que se preveía, por lo que el presidente Lacalle Pou entendió positivo haber postergado la definición para esta semana.

Tarifas públicas

La adecuación tarifaria del 1.º de abril será de 10,7 % en OSE, 10,7 % en UTE y 9,78 % en Antel. Lacalle Pou aseguró que las tarifas se adecuan por debajo de la evolución de los costos, sin recuperar los meses perdidos y asumiendo que las empresas públicas se comprometerán a reducir costos y cumplirán el programa financiero que deberán acordar con la OPP. Dijo que esta medida se enmarca en el compromiso asumido por el Gobierno de compartir el esfuerzo en la financiación del gasto del Estado con la ciudadanía.

Tarjetas de crédito y débito y auditorías

Para las compras con tarjeta de débito, el descuento del impuesto al valor agregado (IVA) se fijará en 2 puntos porcentuales y con tarjeta de crédito para compras en restaurantes el beneficio quedará en 5 puntos porcentuales. Se espera que se vuelquen unos 40 millones de dólares con estas medidas.

En otro orden, el mandatario confirmó que se delinearon algunas auditorías que se comprometieron en la campaña electoral, las que deben ser acotadas en el tiempo, tener profundidad y ser realizadas con pocos recursos. Se le solicitó a los ministerios que anticipen algunas áreas en las que se requeriría hacer auditorias y el Ministerio de Trabajo pidió que se comience por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), por lo que en los próximos días se informará cómo se encarará.

Incentivos a la producción agropecuaria

También anunció la devolución del IVA en las compras de gasoil a los productores que no tributen impuesto a las rentas de las actividades económicas (IRAE) en los sectores leche, arroz, flores, frutas, hortalizas y apícola. A los productores de ganado bovino y ovino que no tributen IRAE por esas actividades se les devolverá el IVA en las compras de gasoil destinadas a ellas.

Asimismo, se exhorta a UTE a instrumentar beneficios comerciales para productores lecheros y empresas o unidades productivas de la cadena láctea y para suministros identificados con usos eléctricos de riego con fines productivos.

En la conferencia, el presidente insistió en la necesidad de distribuir la carga del esfuerzo para no trasladar todo el peso a la ciudadanía, cuando el Gobierno anterior “puso la carreta delante de los bueyes” y no adecuó en su momento las tarifas. “Nunca pensamos que, aun siendo ineficaz, se dejaría a las empresas públicas con este déficit. Lo que nosotros podemos hacer es distribuir el costo, que no pese la ineficiencia del Gobierno anterior sobre los hombros de los uruguayos”, concluyó.

La ministra Arbeleche sostuvo que este conjunto de medidas tiene como objetivo reactivar la economía y generar mayores puestos de trabajo. Finalmente, Alfie explicó que la última información sobre empresas públicas era de diciembre de 2019, que incluía una proyección hasta 2020, sin adecuación tarifaria. “En números gruesos, la proyección era de 500 millones de dólares de déficit de caja para este año”, explicitó.