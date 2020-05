Luis Lacalle Pou afirmó que inversión en ómnibus eléctricos aporta al cuidado ambiental y la soberanía energética

Noticias

Publicado: 19.05.2020 12:56h.

El presidente, Luis Lacalle Pou, participó de la presentación de 30 ómnibus eléctricos para el transporte capitalino. Destacó estas inversiones, en especial, por el cuidado del medio ambiente y la soberanía energética. Las empresas adquirieron estas unidades mediante un subsidio otorgado por el Poder Ejecutivo, que facilita el recambio y mejora la accesibilidad, el confort y la seguridad de los pasajeros.

Pie de foto: Presidente, Luis Lacalle Pou, en nueva unidad eléctrica para transporte colectivo

Este martes 19 en la plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, fueron presentadas las 30 nuevas unidades impulsadas por energía eléctrica para el transporte colectivo de Montevideo. La ceremonia fue presenciada también por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y los ministros de Industria, Omar Paganini; de Transporte, Luis Alberto Heber; de Economía, Azucena Arbeleche, y de Vivienda, Irene Moreira; el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, autoridades departamentales y empresarios.

El mandatario apreció las nuevas unidades y agradeció a las empresas que iniciaron este proceso por el gesto de invertir en este contexto económico particular, generado por la pandemia de COVID-19.

Lacalle Pou aseguró que la iniciativa impulsa el cuidado del medio ambiente para las futuras generaciones, un tema que, recordó, suele quedar relegado y sin inversión. Destacó que este proyecto de transporte construye soberanía, en especial para un país como Uruguay, que no es productor de petróleo pero sí buen generador de energía. En este contexto, el presidente expresó que quizás más adelante sea posible bajar el precio del boleto.

“Este es un emprendimiento conjunto de las empresas de transporte colectivo con fondos del Gobierno nacional, que apoya para poder avanzar en la electrificación del transporte, en particular el público, que es donde es más fácil comenzar y el más importante, porque mueve a la mayor parte de los ciudadanos”, dijo Paganini en declaraciones a la prensa. El jerarca consideró que esta inversión aumenta la soberanía energética, en la medida en que no se depende del petróleo, y que genera un menor impacto ambiental porque no hay emisiones. Además, son unidades de última generación tecnológica.

Consultado sobre la posibilidad de implementarlo en otros departamentos, el ministro aseguró que es posible el desarrollo de este tipo de proyectos en todas las ciudades, siempre que se pueda avanzar con los fondos. Destacó los costos bajos de funcionamiento. “Esperamos que en el mediano plazo, cuando haya un parque más desarrollado, pueda impactar en el precio del boleto también”, agregó. En el sector del transporte interdepartamental no es posible aún por cuestiones tecnológicas, porque las baterías determinan la distancia a la que se puede llegar.

El subsidio

Los vehículos eléctricos para transporte colectivo fueron adquiridos mediante el subsidio impulsado por el Poder Ejecutivo a nivel nacional. El apoyo se realizó a través de los cuatro ministerios representados en el acto por sus principales autoridades.

El objetivo es el recambio de la flota de ómnibus impulsados por combustible diésel por nuevas unidades eléctricas. Esto implica mejoras en la accesibilidad, el confort y la seguridad para los pasajeros, además de racionalizar gastos del Estado y reducir el impacto de las emisiones y de la contaminación sonora.

El proyecto Movés es ejecutado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la colaboración de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. Su financiamiento proviene del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Gracias al subsidio, cualquier operador regular puede comprar un ómnibus eléctrico al precio de una unidad diésel convencional. Se solicitó de forma expresa que los nuevos contaran con piso bajo, con accesibilidad para personas con discapacidad, aire acondicionado para mejorar el confort durante el viaje, pantalla con información para quien viaja y cámaras de seguridad para mejorar la convivencia dentro de las unidades. Los vehículos comenzarán a circular en los próximos días.