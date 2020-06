Gobierno informó que la fecha tentativa máxima para que regrese el fútbol profesional es el 15 de agosto

Noticias

Publicado: 09.06.2020 14:58h.

“Recibimos el protocolo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) hace diez días, lo entregamos al Ministerio de Salud Pública, lo recibimos con correcciones el viernes 5 y se lo trasladamos de vuelta a la AUF, pero aún no nos fue devuelto”, dijo el secretario del Deporte, Sebastián Bauza, sobre la reanudación del fútbol profesional. “La fecha máxima tentativa es el 15 de agosto”, informó el director de OPP, Isaac Alfie.

Pie de foto: Isaac Alfie y Sebastián Bauzá mencionan al 15 de agosto como fecha para iniciar el fútbol profesional

Luego de una reunión con el presidente, Luis Lacalle Pou, Alfie y Bauzá participaron en una conferencia de prensa, este martes 9, en la que informaron acerca de los detalles sobre los que se trabaja para el regreso del fútbol profesional.



“Hablamos estas semanas con la Asociación Uruguaya de Fútbol y con el gremio de los jugadores en un diálogo fluido y siempre pensando en lo mejor para la salud de los futbolistas y para las familias, que viven gracias al fútbol”, dijo Bauzá.



Recordó que la Secretaría Nacional del Deporte recibió el protocolo de la AUF hace diez días y se lo remitió al MSP, desde donde el viernes 5 fue devuelto con algunas correcciones. Esta nueva versión fue entregada a la AUF y aún no se ha recibido respuesta. “Igual seguimos hablando con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y con el Comité Ejecutivo, para ver de qué manera se podía ir adelantando”, agregó.



Sostuvo que es correcto que esta semana transcurra la fase 0, que consiste en los análisis a jugadores, y que a partir del lunes 15 comiencen los entrenamientos correspondientes a la fase 1, con la modalidad individual, en una cancha en la que habrá que respetar distanciamientos.



“La fecha del 15 de agosto (para comenzar con los partidos oficiales) es como la máxima tentativa. Ojalá siga la pandemia desarrollándose como hasta ahora, pero el virus sigue estando en Uruguay y, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en estas etapas, porque el fútbol no es un shopping que pueda comenzar y a la semana se cierra. Es un campeonato profesional y hay que cuidar los detalles”, enfatizó.



En tanto, Alfie remarcó: “Cuando comenzó el proceso de apertura de sectores como la construcción, las escuelas rurales, la hípica, los empleados públicos, los shoppings y las escuelas en forma parcial, siempre dijimos que los pasos serán cortos y testeados. Estamos en un proceso que hasta ahora es correcto y queremos seguir así”.



“Dados los tiempos que involucra el entrenamiento, el protocolo borrador define un esquema de fases que son ocho semanas antes de empezar a jugar”, detalló. “Nosotros tenemos, a fin de junio, el testeo de la apertura de los shoppings; en la primera semana de julio, el retorno a las escuelas y, después, el retorno a los liceos. Si estas fases son satisfactorias, como creemos, estamos seguros de que el 15 de agosto es la fecha máxima para comenzar el fútbol”, asumió.



Además, recordó que el primer partido es un clásico, que seguramente se jugará sin público para evitar aglomeraciones. “Estamos en camino, quisimos dar una cierta certeza para que los clubes se organicen. Ojala podamos cumplir con la fecha del 15 de agosto”, expresó.



No obstante, Alfie indicó que si los análisis evidencian resultados favorables a fines de junio o principios de julio, “capaz que se puede adelantar algunas semanas”, pero también depende de cómo se organiza la AUF.



Por su parte, Bauzá remarcó que desde el principio, la Secretaría Nacional del Deporte y el Ministerio de Trabajo intervinieron para que los 150 jornales o seis meses de inactividad de los jugadores pudieran ser flexibilizados, a fin de que estén contemplados en el seguro de paro. También aseguró que hay diálogo fluido con Ignacio Alonso. “Las reuniones están, y tenemos línea directa también con el Ministerio de Salud Pública. El protocolo no llegó a la comisión de científicos porque aún no tenemos la devolución de AUF”, reiteró.



“Estamos todos alineados y entendemos a todas las partes que quieren comenzar la fábrica. Desde el presidente hasta el último equipier de la C quieren volver. Lo mismo que las familias que hacen tortas fritas o café. La preocupación en el Gobierno está presente. Estamos unidos y tratando de encontrar soluciones lo antes posible”, añadió.