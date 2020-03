Ministra de Economía, Azucena Arbeleche: La recuperación fiscal mejorará la competitividad de Uruguay

Noticias

El Gobierno propone una recuperación de la credibilidad en materia fiscal, porque el resultado negativo de las cuentas públicas motiva el atraso cambiario y, por ende, la pérdida de competitividad en los mercados, precisó la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, en el foro internacional organizado por Fonplata. Añadió una nueva gobernanza de las empresas públicas y una política internacional más activa.

Pie de foto: Azucena Arbeleche junto a representantes de los países del Mercosur

La ministra Arbeleche participó del I Foro Internacional de Integración y Desarrollo organizado por Latinfinance y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), que se desarrolla los días 5 y el 6 de marzo en Montevideo. En su oratoria, priorizó al bienestar de la población como fin de la gestión económica y agregó que el crecimiento económico requiere un rol activo del Estado para la promoción de la igualdad de oportunidades.

Para esto, avanzó en su discurso, la institucionalidad política y económica necesita una adecuación para que apoye dicho proceso. A su entender, Uruguay está muy bien ubicado en lo que respecta al primer aspecto, pero no así en el segundo, en el cual se visualizan grandes desafíos, precisó. La ley de urgente consideración que en próximas semanas será presentada al Parlamento contiene algunas medidas para corregir cuestiones del área económica, adelantó.

En primer lugar, anticipó, se trabajará para lograr la consistencia entre la política fiscal, de ingresos y monetaria y cambiaria. “Entendemos que buena parte de la falta de competitividad de nuestra economía se debe a la conducta fiscal de la administración anterior, por lo cual proponemos la recuperación de la credibilidad fiscal, que se deberá traducir en resultados concretos, mejora del resultado fiscal, que es lo que está detrás del atraso cambiario y, en definitiva, de nuestra pérdida de competitividad”, sentenció.

Por otra parte, se propone una gobernanza distinta de las empresas públicas y unidades reguladoras, que potencien la función de cuidar la calidad de los bienes y servicios públicos, así como recomendar las tarifas públicas. “Si tuviéramos ese marco, no tendíamos la discusión coyuntural de esta semana”, acotó. Cambios relacionados con la inserción internacional también son necesarios, como avanzar en el acuerdo Unión Europea-Mercosur y otros mercados y en lograr una diplomacia comercial más activa.

Con respecto a reordenar el gasto, Arbeleche dijo que la ley de urgente consideración incluye la implementación de una regla fiscal “que por sí sola no limitará el gasto, pero servirá como señal para recuperar la credibilidad fiscal que hoy es inexistente y demostrar que este Gobierno será eficiente y austero en su conducción fiscal”, expresó.

En otro orden, dijo que para llevar adelante el programa del gobierno se manejará el concepto de reasignación del presupuesto, que consiste en “cuidar cada peso del contribuyente, evaluar cómo se está gastando, si se está destinando al mejor programa posible o si es mejor reasignarlo”. Se trata de un concepto de eficiencia asignativa, que se sumará al de eficiencia técnica, puntualizó.

Sectores potentes de infraestructura, producción y servicios son fundamentales para una apertura comercial exitosa, reflexionó Arbeleche

“Para Uruguay es clave la apertura comercial, pero si no preparamos la economía en materia de infraestructura, producción de bienes y servicios de calidad y capacitación de recursos humanos calificados, no lograremos los resultados esperados”, aseguró. En lo que respecta a la cartera de Economía, habrá que realizar una evaluación de impacto, en la cual habrá sectores ganadores y perdedores y será importante que el Estado acompañe a los que no sean favorecidos en esa apertura con un proceso de reconversión, añadió.

La agenda de la inserción internacional deberá ser doble, interna y externa, indicó la jerarca. En lo que respecta a la interna “deberemos superar las dificultades que aún existen y sincerarnos en reconocer las debilidades que aún tenemos como países del Mercosur. En cuanto a la agenda externa, deberemos trabajar muy fuerte en la marca Mercosur, salir al mundo no solo para vender nuestra producción, sino para atraer inversiones a la región y lograr un esquema de Mercosur flexible”, agregó.

También se proponen relaciones laborales cooperativas, con Consejos de Salarios que incorporen las distintas características de trabajadores y empresarios, señaló Arbeleche. Sumó la incorporación de trabajos realizados a nivel de investigación e información, que deberá plasmarse en políticas concretas.

Finalmente, la titular de Economía y Finanzas aprobó el rol de los bancos de desarrollo, los organismos multilaterales de crédito, el apoyo a la agenda de cada país y las recomendaciones que otorgan con respecto a los temas de coyuntura.

Además de Arbeleche, disertaron el ministro de Hacienda de Paraguay, Benigno López, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación Argentina, Gustavo Beliz, y el viceministro de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de Brasil, Marcos Troyjo.