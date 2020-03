Compromiso del ministro Luis Alberto Heber será la defensa de los dineros públicos con obras sin retrasos

Noticias

Cartera de Transporte y Obras Públicas

Publicado: 02.03.2020 13:51h.Compartir Imprimir

La gestión de Luis Alberto Heber al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas comenzará con una auditoría sobre el estado de las rutas nacionales y la confección de un plan estratégico. Aseguró que la administración rendirá cuentas de forma transparente. “Nosotros no vamos a admitir ninguna actitud que pueda llevar al desvío de una conducta que manche al Gobierno”, aseveró el ministro este lunes 2.

Pie de foto: Luis Alberto Heber junto a las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas

“Nosotros no estamos contra el Estado, estamos a favor de un Estado eficiente que cumpla con su labor”, definió Heber. Aseguró su respaldo a todos los funcionarios comprometidos con su tarea. “Este ministerio, de 2.800 funcionarios, deberá ponerlos al servicio de la causa nacional, sin tener la necesidad de tomar más gente, que el país no precisa y no puede darse el lujo. Vamos a trabajar con lo que tenemos, creemos que es material humano muy importante para consagrar a este ministerio como el mejor”, complementó.

Por otra parte, subrayó la importancia del sector privado para la infraestructura nacional: “No estoy en contra del privado, estoy a favor, nos tienen que dar una mano, tienen que arriesgar, porque también arriesga el país y su pueblo cuando nos embarcamos en áreas de infraestructura. El sector privado es bienvenido. No importa quién haga las rutas, importa que se hagan las rutas”.

La honestidad y la transparencia guiarán la gestión de las autoridades en el ministerio, sobre todo en un área con casos de corrupción destacados en América Latina, precisó Heber en su oratoria. “Nosotros no vamos a admitir ninguna actitud que pueda llevar al desvío de una conducta que manche a un Gobierno del Partido Nacional”, manifestó.

El organismo confeccionará un plan estratégico a partir de una auditoria externa para saber cuál es el estado verdadero de las rutas. “El ministro saliente ha dicho que el 67 % de las rutas del Uruguay están en buen estado o en muy buen estado. Yo festejaría mucho si eso es así, pero, más que salir de un anuncio o un titular, me gustaría que existiera un trabajo serio de una empresa ajena al ministerio que me diga cuál es el estado actual de las rutas”, enfatizó.

En ese sentido, informó que el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF ya otorgó un crédito no reembolsable para hacer un estudio sobre el estado de las rutas y el plan estratégico.

Agregó que es sustancial apoyar al sistema de puertos, porque es vital para el Uruguay a fin de poder competir en la región con proyección. “No hay nada más nacional que tener un puerto eficaz, barato, competitivo, profundo y que pueda, de alguna manera, impulsar al mayor trabajo, empleo y desarrollo”, señaló.

“El presidente Lacalle determinará quién, cuándo y de qué forma se podrán plantear temas para mejorar lo que es una inversión importante para el país y UPM es importante. Pero hay inversiones colaterales, como el tren, que le han generado preocupaciones a distintas poblaciones, que tenemos que escuchar, preguntar y mejorar para que las preocupaciones se desvanezcan y poder, de alguna manera, instrumentar el proyecto correctamente”, afirmó.

Heber estará acompañado por el subsecretario, Juan José Olaizola, quien también asumió este martes, en el acto celebrado en las instalaciones del ministerio. Recordó al parlamentario fallecido Jaime Trobo y a su padre, Mario Heber, de quien rememoró su pasión por las obras públicas y la tarea parlamentaria que llevó adelante para que la ruta 5, que terminaba en Tacuarembó, continuara hasta Rivera. También mencionó que es el nombre que lleva la ruta 27 de Uruguay.