Salud Pública presentó guía de protección para desarrollo integral de menores de 5 años

En cumplimiento de las metas trazadas por el Gobierno nacional de priorizar el desarrollo de la primera infancia, el Ministerio de Salud presentó la “Guía nacional para el desarrollo del niño y la niña menores de 5 años”. Este documento permite realizar pesquisas para detectar problemas en el desarrollo de los infantes adecuadamente y a tiempo, aspectos que han contribuido al retroceso histórico de la mortalidad en Uruguay.

Pie de foto: Ministro Jorge Quian

Mediante esta guía, se quiere dar una orientación al personal de salud, sobre todo a los pediatrías y a los padres, dijo el ministro interino de Salud Pública, Jorge Quian, en el acto realizado en la sede de esa cartera, en compañía de la directora general de la Salud, Raquel Rosa, y la responsable del Área Programática de Salud de la Niñez, Claudia Romero.

Explicó que en la publicación se vuelcan los criterios usados para evaluar el buen desarrollo del niño, lo que significa que el menor va adquiriendo, según la edad, distintas capacidades, hábitos y costumbres. A través de esa guía se podrá pesquisar a tiempo si hay alguna alteración en el desarrollo y así tratarlo adecuadamente.

El jerarca valoró que ahora los profesionales podrán tener material de apoyo con gráficas, evaluados y con el apoyo de una bibliografía internacional. Agregó que esto permitirá que los médicos tratantes tomen decisiones con buen criterio.

Consultado sobre cuáles son las alteraciones más frecuentes que se presentan, Quian dijo que son las relacionadas con las características socioambientales. En ese sentido, sostuvo que está comprobado que el niño al que no se le habla, no se le canta, no se lo estimula para tener un buen desarrollo termina con problemas de desarrollo. Si el pediatra detecta esto a tiempo, se evita, en muchos casos, que el niño sea derivado a otro profesional y se toman acciones directamente con su familia.

Por otra parte, Quian recordó que la mortalidad infantil en Uruguay es la más baja de América Latina y el índice de prematurez oscila en el 9 %. En ese sentido, el ministro interino explicó que con estos elementos se necesita una buena guía para que esos niños transiten una buena infancia.